Cinebiografia de Marta ganha primeiras imagens; veja quando o filme estreia

Filme "Marta": Rainha do Futebol terá sua história contada no cinema (Laura Campanella)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18h19.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 18h29.
A matéria anuncia o primeiro teaser da cinebiografia "Marta", filme que retrata a trajetória da jogadora brasileira Marta desde sua infância até a consagração internacional. O longa, dirigido por Andrucha Waddington, estreia em abril de 2027 e conta com Alice Carvalho no papel da atleta adulta. Paralelamente, a Netflix produz um documentário sobre Marta, que acompanhará sua preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
A cinebiografia "Marta", que vai contar a história da Rainha do Futebol, ganhou seu primeiro teaser oficial nesta quarta-feira, 4 de novembro. O vídeo apresenta as primeiras imagens da atriz Alice Carvalho caracterizada como a jogadora brasileira, seis vezes eleita a melhor do mundo pela Fifa. O longa tem estreia confirmada nos cinemas brasileiros para 8 de abril de 2027.
Dirigido por Andrucha Waddington, o filme acompanha a trajetória de Marta desde a infância em Dois Riachos, no sertão de Alagoas, até a consagração internacional no futebol. A produção pretende retratar os desafios enfrentados pela atleta para se tornar profissional, além das conquistas que marcaram sua carreira.
Alice Carvalho interpreta Marta na fase adulta. A atriz ganhou destaque pela caracterização da jogadora nas primeiras imagens divulgadas. Na infância, a personagem será vivida pela estreante Ieda Santana, que representa a atleta aos 13 anos.
O elenco também reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira. Irandhir Santos interpreta Tota, professor de educação física e um dos primeiros treinadores de Marta. Drica Moraes vive Helena, treinadora do Vasco, enquanto Claudia Di Moura interpreta Tereza, mãe da jogadora. Thelmo Fernandes também integra a produção no papel de Paulo Gonçalves, técnico da Seleção Brasileira.
O roteiro é assinado por Elena Soárez e Thais Tavares. A produção é da Conspiração, com coprodução da Globo Filmes, da TV Globo, da RioFilme e da produtora sueca Fox in the Snow.
Vale mencionar que as filmagens do filme passaram por diferentes locais ligados à trajetória da jogadora. Em Alagoas, estado natal de Marta, a equipe esteve em Dois Riachos, Piranhas, Piau e Olho d’Água do Casado.
No Rio de Janeiro, as gravações incluíram estádios como São Januário, onde Marta atuou pelo Vasco, e o Nilton Santos, além da Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira. A produção também realizou filmagens na Suécia para recriar o período em que a atacante defendeu o Umeå IK, entre 2004 e 2009.
Além da cinebiografia, a trajetória da jogadora será tema de um documentário produzido pela Netflix, intitulado de "O Nome Dela é Marta". Anunciado em outubro de 2026, o projeto terá depoimentos inéditos e acompanhará a preparação da atleta para disputar a Copa do Mundo Feminina de 2027 pela Seleção Brasileira.
O documentário será dirigido por Eliza Capai, com roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque. A produção também é da Conspiração Filmes. Até o momento, a plataforma não divulgou uma data de estreia.
Os dois projetos colocam a história de Marta em evidência em um período importante para o futebol feminino brasileiro. Em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez, competição que terá a participação da Seleção em casa.