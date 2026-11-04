Cinebiografia de Marta ganha primeiras imagens; veja quando o filme estreia

A cinebiografia "Marta", que vai contar a história da Rainha do Futebol, ganhou seu primeiro teaser oficial nesta quarta-feira, 4 de novembro. O vídeo apresenta as primeiras imagens da atriz Alice Carvalho caracterizada como a jogadora brasileira, seis vezes eleita a melhor do mundo pela Fifa. O longa tem estreia confirmada nos cinemas brasileiros para 8 de abril de 2027.

Dirigido por Andrucha Waddington, o filme acompanha a trajetória de Marta desde a infância em Dois Riachos, no sertão de Alagoas, até a consagração internacional no futebol. A produção pretende retratar os desafios enfrentados pela atleta para se tornar profissional, além das conquistas que marcaram sua carreira.

Quem interpreta Marta no filme?

Alice Carvalho interpreta Marta na fase adulta. A atriz ganhou destaque pela caracterização da jogadora nas primeiras imagens divulgadas. Na infância, a personagem será vivida pela estreante Ieda Santana, que representa a atleta aos 13 anos.

O elenco também reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira. Irandhir Santos interpreta Tota, professor de educação física e um dos primeiros treinadores de Marta. Drica Moraes vive Helena, treinadora do Vasco, enquanto Claudia Di Moura interpreta Tereza, mãe da jogadora. Thelmo Fernandes também integra a produção no papel de Paulo Gonçalves, técnico da Seleção Brasileira.

O roteiro é assinado por Elena Soárez e Thais Tavares. A produção é da Conspiração, com coprodução da Globo Filmes, da TV Globo, da RioFilme e da produtora sueca Fox in the Snow.

Vale mencionar que as filmagens do filme passaram por diferentes locais ligados à trajetória da jogadora. Em Alagoas, estado natal de Marta, a equipe esteve em Dois Riachos, Piranhas, Piau e Olho d’Água do Casado.

No Rio de Janeiro, as gravações incluíram estádios como São Januário, onde Marta atuou pelo Vasco, e o Nilton Santos, além da Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira. A produção também realizou filmagens na Suécia para recriar o período em que a atacante defendeu o Umeå IK, entre 2004 e 2009.

Veja o primeiro teaser do filme Marta:

Marta também ganhará documentário na Netflix

Além da cinebiografia, a trajetória da jogadora será tema de um documentário produzido pela Netflix, intitulado de "O Nome Dela é Marta". Anunciado em outubro de 2026, o projeto terá depoimentos inéditos e acompanhará a preparação da atleta para disputar a Copa do Mundo Feminina de 2027 pela Seleção Brasileira.

O documentário será dirigido por Eliza Capai, com roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque. A produção também é da Conspiração Filmes. Até o momento, a plataforma não divulgou uma data de estreia.

Os dois projetos colocam a história de Marta em evidência em um período importante para o futebol feminino brasileiro. Em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez, competição que terá a participação da Seleção em casa.