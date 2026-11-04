Djokovic quebra mais um recorde no Masters de Paris; veja outras marcas

Novak Djokovic voltou a fazer história no tênis. Na terça-feira, 3 de novembro, o sérvio se tornou o jogador mais velho a vencer uma partida na história do Masters 1000 de Paris. Aos 39 anos, ele derrotou o monegasco Valentin Vacherot por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5), 7/5 e 6/1, na primeira rodada da competição.

Com o resultado, Djokovic superou a marca do norte-americano Jimmy Connors, que havia vencido uma partida no torneio aos 39 anos e 56 dias. O sérvio já era o maior campeão da história do Masters de Paris, com sete títulos, e também liderava o ranking de vitórias na competição.

A marca de longevidade, porém, não foi acompanhada por uma campanha longa em 2026. Nesta quarta-feira, 4 de novembro, Djokovic foi derrotado pelo australiano Rinky Hijikata, número 83 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3. A eliminação também encerrou matematicamente as chances do sérvio de disputar o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

Quais são os principais recordes de Novak Djokovic?

O recorde estabelecido em Paris é mais um capítulo de uma carreira marcada por marcas históricas. Djokovic é o maior vencedor de torneios de Grand Slam no tênis masculino, com 24 títulos, e também detém o recorde de semanas na liderança do ranking mundial da ATP, com 428.

O sérvio também é o jogador com mais títulos de Masters 1000, com 40 conquistas. Ele é o único tenista a vencer pelo menos uma vez os nove torneios da categoria — feito conhecido como Career Golden Masters. Djokovic, inclusive, repetiu essa sequência, conquistando todos os nove torneios em mais de uma ocasião.

Entre os principais recordes do sérvio estão:

Mais títulos de Grand Slam no masculino: 24 conquistas.

Mais semanas como número 1 do mundo: 428 semanas na liderança do ranking da ATP.

Mais títulos de Masters 1000: 40 troféus.

Career Golden Masters: único jogador a conquistar os nove torneios de Masters 1000, além de ter repetido o feito.

Mais títulos no Masters de Paris: sete conquistas, em 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 e 2023.

Djokovic também é o maior campeão do Masters de Paris

A relação do sérvio com o torneio francês é especialmente marcante. Djokovic conquistou sete edições do Masters de Paris e disputou nove finais, além de acumular o maior número de vitórias na história da competição.

O primeiro título veio em 2009. Depois, ele venceu três edições consecutivas, entre 2013 e 2015, e voltou a levantar o troféu em 2019, 2021 e 2023. A conquista de 2023 também fez dele o campeão mais velho da história do torneio, aos 36 anos.

Em 2026, mesmo com a eliminação precoce, Djokovic acrescentou mais uma marca à sua trajetória em Paris ao se tornar o jogador mais velho a vencer uma partida no evento.