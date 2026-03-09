Lazio x Sassuolo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Lazio: equipe tenta reagir após sequência negativa na temporada (Alberto Gandolfo/BSR Agency/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de março de 2026 às 12h31.
A Lazio enfrenta o Sassuolo nesta segunda-feira, 9, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto a Lazio tenta se recuperar de uma sequência negativa, o Sassuolo chega embalado após três vitórias consecutivas na Série A.
No histórico do confronto, a Lazio leva vantagem. Os clubes já se enfrentaram 23 vezes, com 13 vitórias da equipe da capital italiana, quatro empates e seis triunfos do Sassuolo.
No duelo mais recente, disputado em setembro de 2025 pelo primeiro turno do campeonato, o Sassuolo venceu por 1 a 0.
A Lazio atravessa um momento delicado na temporada. O time não vence há seis partidas, considerando jogos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, com derrotas para Torino e Atalanta e empates que evidenciam dificuldades para confirmar resultados.
Na tabela da Série A, a equipe ocupa a 11ª posição, com 34 pontos. A campanha inclui oito vitórias, 10 empates e nove derrotas, com 26 gols marcados e 27 sofridos. Jogando em casa, o aproveitamento é de 48%.
O técnico Maurizio Sarri terá desfalques importantes para a partida. Samuel Gigot, Toma Basic e Nicolo Rovella estão fora do confronto.
O Sassuolo vive momento oposto ao do adversário. A equipe soma três vitórias seguidas no Campeonato Italiano, contra Atalanta, Verona e Udinese, sequência que levou o time à 9ª colocação na tabela.
Como visitante, o Sassuolo apresenta campanha equilibrada, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Fora de casa, marcou 17 gols e sofreu 16.
Para o duelo em Roma, o técnico não poderá contar com o centroavante Andrea Pinamonti, suspenso. A tendência é que M’Bala Nzola ocupe a posição no ataque.
A partida terá transmissão pelo Disney+.
O jogo acontece nesta segunda-feira, 9, às 16h45 (horário de Brasília).
Lazio
Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila e Nuno Tavares; Kenneth Taylor, Cataldi e Fisayo Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini e Zaccagni.
Sassuolo
Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes e Garcia; Thorstvedt, Matic e Koné; Berardi, Nzola e Laurienté.