Imagem icônica: coração de Guga volta a pulsar em Roland Garros

Era 10 de junho de 2001 quando Gustavo Kuerten, recém-tricampeão de Roland Garros, ajoelhou-se na quadra Philippe Chatrier e desenhou um coração no saibro. O gesto ficou gravado como uma das cenas mais emblemáticas do tênis mundial.

Nesta quarta-feira, 4 de junho, a cena se repetiu. Antes da abertura oficial dos jogos do Grand Slam francês, Guga redesenhou o coração no saibro original da quadra Philippe Chatrier — e presenteou o museu local com uma réplica do símbolo. “Aqui dentro eu aprendi a sonhar gigante”, lembrou Guga.

A homenagem, feita pela cervejaria Stella Artois com sua linha Stella Pure Gold, marca os 25 anos desde que o atleta chegou ao topo do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em 2000.

“O gesto mais simbólico da carreira de Guga merece ser brindado, especialmente nesse momento tão especial, que celebra não apenas sua carreira, mas um momento vibrante para o tênis brasileiro e para a marca”, afirmou Mariana Dedivitis, diretora de marketing de Stella Artois.

Número 1: homenagem da Stella Artois com a linha Stella Pure Gold marca os 25 anos desde que o atleta chegou ao topo do ranking da ATP (Stella Artois /Divulgação)

Um gesto que virou legado



Com essa ação, a marca reforça a parceria com o tenista, que passa a integrar o time de embaixadores da Stella Artois ao lado de nomes como Maria Sharapova, Frances Tiafoe e Bia Haddad.

A iniciativa vai além da memória esportiva. “Stella Pure Gold celebra não apenas um dos gestos mais icônicos do tênis, mas também a conexão genuína que temos com esse universo. Esse é o fator mais importante e que nos tornou a primeira marca da história a receber permissão para usar as imagens originais de 2001”, completa a executiva.

Ela se refere à campanha criada pela agência GUT São Paulo. O filme publicitário traz cenas alternadas de 2001 e da recriação do gesto, agora em tom dourado — uma referência ao “puro ouro” – e à Stella Pure Gold, versão da cerveja com menos calorias e sem glúten.

Para além de Paris, corações dourados foram espalhados por locais marcantes da trajetória de Guga, como o Lagoa Iate Clube, onde treinava quando criança, o Costão do Santinho, em Florianópolis, e o saibro de Rothenbaum, em Hamburgo, onde conquistou um título em 2000.

“O torneio transformou minha vida”, lembrou Guga. “Quando eu pisei aqui pela primeira vez eu pensei ‘Eu vou fazer isso para minha vida’. É lindo poder ter uma inspiração em algo que é tão formidável.”

Dono de três troféus de Roland Garros, ele segue sendo o último brasileiro a ocupar o topo do tênis mundial. Sua parceria com a marca chega num momento importante e de expansão do segmento premium da Ambev, que cresceu mais de 20% no primeiro trimestre de 2025.