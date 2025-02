Exposição imersiva sobre Messi chega a São Paulo em abril; veja como visitar

A exposição "The Messi Experience - A Dream Come True" chega a São Paulo no Shopping Eldorado, a partir de 27 de abril. A mostra, que já passou por cidades como Miami e Buenos Aires, ficará na capital paulista por quatro meses, proporcionando uma experiência imersiva para os fãs do craque argentino.

O que esperar da experiência?

A atração apresenta a trajetória de Lionel Messi, combinando tecnologia, projeções e realidade aumentada para recriar momentos marcantes de sua carreira. Os visitantes poderão conhecer detalhes da vida do jogador, desde sua infância em Rosário, na Argentina, até a conquista da Copa do Mundo do Qatar em 2022.

O evento contará com diversas instalações temáticas, permitindo que o público:

Tire fotos interativas em cenários icônicos da carreira de Messi

em cenários icônicos da carreira de Messi Participe de treinos simulados inspirados nos desafios enfrentados pelo jogador

inspirados nos desafios enfrentados pelo jogador Vivencie momentos históricos do craque por meio de realidade aumentada

Como visitar The Messi Experience?

Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600), de 27 de abril a 16 de agosto de 2025.

Horários:

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 11h às 20h

Sessões a cada 30 minutos

Ingressos