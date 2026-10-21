PEC de Lula destina 26,5% do valor de emendas para financiar tarifa zero aos fins de semana

RESUMO ＋ O governo Lula enviou ao Congresso nesta quarta-feira, 21, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que destina obrigatoriamente 26,5% dos recursos de emendas parlamentares ao financiamento da tarifa zero no transporte público aos finais de semana. Para 2027, o valor previsto é de R$ 12 bilhões. O governo pretende aprovar a proposta ainda neste ano, mas a medida precisa de apoio de três quintos dos deputados e senadores, em dois turnos de votação em cada Casa.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da tarifa zero aos finais de semana, encaminhada pelo governo Lula ao Congresso nesta quarta-feira, 21, determina a destinação obrigatória de 26,5% dos recursos de emendas parlamentares para financiar a gratuidade do transporte público em todo o país. Para o ano que vem, o valor seria de R$ 12 bilhões.

O Orçamento de 2027 prevê R$ 44,8 bilhões para emendas parlamentares impositivas individuais e de bancada.

O governo quer aprovar a PEC ainda neste ano. Politicamente, a viabilidade da aprovação depende da reeleição de Lula. A medida foi enviada ao Congresso quatro dias antes do segundo turno das eleições presidenciais.

Lula afirmou que a proposta será uma espécie de teste para avaliar a viabilidade da gratuidade no transporte coletivo. Segundo o presidente, caso a experiência seja bem-sucedida, o benefício poderá ser estendido a outros dias da semana.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, defendeu a iniciativa como uma forma de melhorar a aplicação dos recursos destinados pelo Congresso por meio das emendas parlamentares.

"O que o senhor propõe é uma qualificação da qualidade das emendas parlamentares. São recursos públicos, a sociedade nos exige o respeito com recurso público", afirmou Moretti, ao explicar que parte das verbas passaria a financiar o transporte gratuito.

A proposta representa uma tentativa do governo de direcionar parte dos recursos hoje controlados pelos parlamentares para uma política pública nacional. Por se tratar de uma alteração constitucional, a PEC precisará ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o apoio de pelo menos três quintos dos integrantes de cada Casa.

O anúncio ocorre na reta final da disputa entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela Presidência da República.