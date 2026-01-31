EFL Championship: confira os jogos deste sábado e onde assistir no Brasil

Rebaixado da Premier League, o Leicester City encara o Charlton no King Power Stadium mirando a recuperação na temporada. (Fernando Torres/CBF/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10h55.
A EFL Championship, segunda divisão do futebol inglês, tem 12 partidas neste sábado, 31 de janeiro, pela 30ª rodada da temporada 2025/26.
A programação começa pela manhã, com dois jogos com transmissão confirmada no Brasil, e segue à tarde com 13 confrontos simultâneos às 15h (horário de Brasília).
As transmissões no Brasil ficam concentradas na ESPN e no Disney+, enquanto parte dos jogos depende de disponibilidade regional, como ocorre tradicionalmente na Championship.
Horário: 9h30
Onde assistir: ESPN e Disney+
O Stoke City recebe o Southampton em confronto direto entre equipes que buscam aproximação da zona de acesso.
Horário: 12h
Onde assistir: Disney+
O Portsmouth enfrenta o West Bromwich Albion no Fratton Park em duelo relevante para a parte intermediária da tabela.
Horário: 15h
O Blackburn joga em casa contra o Hull City, no Ewood Park, tentando se manter competitivo na reta intermediária da competição.
Horário: 15h
No Ashton Gate Stadium, Bristol City e Derby County se enfrentam pela 30ª rodada.
Horário: 15h
O Ipswich recebe o Preston no Portman Road em duelo direto por posições próximas na tabela.
Horário: 15h
Rebaixado da Premier League, o Leicester City encara o Charlton no King Power Stadium mirando a recuperação na temporada.
Horário: 15h
O Middlesbrough enfrenta o Norwich no Riverside Stadium em confronto entre equipes que flertam com o G-6.
Horário: 15h
O Millwall recebe o Sheffield United no The Den em um dos jogos mais equilibrados da rodada.
Horário: 15h
O Oxford United encara o Birmingham City no Kassam Stadium buscando reação diante de sua torcida.
Horário: 15h
QPR e Coventry se enfrentam no Loftus Road em duelo direto pela permanência na parte intermediária da tabela.
Horário: 15h
O Sheffield Wednesday recebe o Wrexham em Hillsborough, em partida que chama atenção pelo crescimento recente do clube galês.
Horário: 15h
Watford e Swansea fecham a rodada no Vicarage Road, em confronto direto por posições no meio da classificação.
As partidas da Championship 2025/26 são transmitidas no Brasil principalmente por ESPN e Disney+, com jogos selecionados a cada rodada. Parte dos confrontos das 15h pode não ter transmissão oficial confirmada, dependendo da disponibilidade regional.