Ele começou consertando computadores, virou CFO e avisa sobre a IA: 'Não é mais uma opção'

Eduardo Tonidandel vinha do agro e da indústria. No PIACC, Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul Escola de Negócios, deparou-se com gente de moda, de startup, de banco e de tecnologia. Todas essas pessoas, nas palavras dele, "sentadas no mesmo nível, ali discutindo problemas e tentando criar soluções".

CFO e diretor administrativo e financeiro da Pinus Brasil, empresa que vai da manutenção de florestas e comercialização de madeira à industrialização e geração de resinas naturais, Tonidandel começou a carreira há 25 anos, na manutenção de computadores. Hoje usa inteligência artificial "constantemente" no trabalho. Procurou o PIACC para acompanhar as mudanças que a tecnologia traz ao mercado e, do programa, destaca uma distinção: "o que é hype e o que realmente eu consigo aplicar".

Uma carreira ‘um pouco atípica’

Quando começou, Tonidandel não imaginava estar na área financeira. O percurso passou por suporte técnico, sistemas de gestão e business intelligence até chegar à controladoria. Foi nessa transição que entendeu o valor de unir os dados confiáveis da TI à tomada de decisão.

"Eu acho que eu achei um nicho bacana, onde eu posso transformar dados em tomada de decisão", diz.

Na Agabê, onde ficou 18 anos e 8 meses, foi gerente de TI, controller e CFO. Seu perfil profissional registra, no período como CFO, contribuição para um crescimento de cinco vezes no lucro líquido e a redução do endividamento líquido a zero. Em março de 2025, assumiu o cargo atual na Pinus Brasil, em Buri (SP), onde se reporta aos sócios e ao conselho.

As áreas sob sua responsabilidade foram se somando ao longo do caminho: financeiro, fiscal, comércio exterior, logística. Quando recursos humanos entrou na lista, ele percebeu que tinha um desafio diferente e, por recomendação de um amigo, matriculou-se no MBA Executivo da Saint Paul.

‘Eu só queria afiar minha faca’, diz

Na aula inaugural, José Cláudio Securato disse à turma que quem estava ali pensava na próxima empresa ou no próximo cargo. Tonidandel discordou mentalmente.

"Eu olhei para o lado e pensei: mas eu só queria afiar minha faca, eu só queria melhorar como profissional", conta. Dois meses depois, foi promovido a CFO.

Unir a necessidade da companhia à própria posição, equalizando estudo e experiência, é como ele resume a trajetória. O mesmo raciocínio o levou ao PIACC.

O risco de ficar fora do mercado

Na avaliação de Tonidandel, não há tempo para entender tudo o que está acontecendo, e a saída é absorver as mudanças "com o trem andando". O curso foi a forma que encontrou de acompanhar esse movimento.

"Se você não acompanha essas mudanças, você perde competitividade. Uma vez que você perde competitividade, você pode estar fora do mercado", diz. A regra, para ele, vale tanto para o profissional quanto para a empresa.

Professores de mercado e problemas em grupo

Com 93 horas de carga horária, aulas mensais e formato presencial com transmissão ao vivo, o PIACC reúne módulos como IA generativa, cultura de dados, LGPD e cibersegurança para o board, além de um projeto aplicado individual.

"É um programa bem especial, em que você tem dois pilares muito importantes, que são os professores, os docentes, que são pessoas de muitíssimo conhecimento, não só acadêmico, mas profissional. Eles são professores que estão no mercado" Eduardo Tonidandel, CFO | Diretor Administrativo e Financeiro na Pinus Brasil

“E o network. As pessoas desse programa são líderes que estão atentos ao que está acontecendo no mercado para tentar surfar isso da melhor maneira. E são muito diversificados os segmentos em que eles trabalham", complementaTonidandel.

A dinâmica das aulas privilegia a resolução de problemas em grupo. Segundo ele, isso leva o aluno a pensar nos próximos passos e no que fazer "para me preparar para esse mundo que está em constante mudança".

Encontrar saída onde ninguém encontrou é, para Tonidandel, a função de quem lidera. "Geralmente a gente não busca o líder para falar 'deu tudo certo'. Um líder é buscado quando ninguém achou a solução", afirma. Por isso, as duas características que ele mais valoriza em um líder são a escuta ativa e a inteligência emocional: ouvir bem o caso, absorvê-lo rápido e decidir sem muita emoção.

O próximo Google

A comparação que ele faz é com a internet. "Hoje, não tem ninguém que não saiba usar o Google. Será que a inteligência artificial não é o próximo Google?", questiona.

Ele acredita que o potencial é ainda maior, porque a IA se apoia na mudança trazida pela internet para impulsionar um mundo que já se transformou nos últimos 20 anos. Mas pede filtro. O programa, segundo ele, tratou justamente disso: o que entender, do que desconfiar e como usar a tecnologia no ambiente profissional.

Na rotina do CFO, a aplicação passa por agentes e por bibliotecas específicas para áreas da empresa. Todo o conhecimento comercial, por exemplo, vai para uma biblioteca consultada na hora de criar uma nova solução.

Moda, banco, startup e agro dividiram os mesmos problemas naquelas aulas. Para Tonidandel, a tecnologia que os reuniu já não admite recusa.

"Não tem como", diz. "Não é mais uma opção", finaliza.

Separar o hype do que pode ser aplicado no negócio é o que o PIACC, da Saint Paul, trabalha com executivos de diferentes setores, em módulos de estratégia e implementação de projetos de IA, mentoria individual e projeto aplicado. A próxima turma começa em 14 de abril de 2027, em formato presencial com transmissão ao vivo.Conheça o programa