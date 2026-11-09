Ele começou consertando computadores, virou CFO e avisa sobre a IA: 'Não é mais uma opção'

Eduardo Tonidandel, CFO | Diretor Administrativo e Financeiro na Pinus Brasil
Redatora
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18h08.
Eduardo Tonidandel vinha do agro e da indústria. No PIACC, Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul Escola de Negócios, deparou-se com gente de moda, de startup, de banco e de tecnologia. Todas essas pessoas, nas palavras dele, "sentadas no mesmo nível, ali discutindo problemas e tentando criar soluções".
CFO e diretor administrativo e financeiro da Pinus Brasil, empresa que vai da manutenção de florestas e comercialização de madeira à industrialização e geração de resinas naturais, Tonidandel começou a carreira há 25 anos, na manutenção de computadores. Hoje usa inteligência artificial "constantemente" no trabalho. Procurou o PIACC para acompanhar as mudanças que a tecnologia traz ao mercado e, do programa, destaca uma distinção: "o que é hype e o que realmente eu consigo aplicar".
Quando começou, Tonidandel não imaginava estar na área financeira. O percurso passou por suporte técnico, sistemas de gestão e business intelligence até chegar à controladoria. Foi nessa transição que entendeu o valor de unir os dados confiáveis da TI à tomada de decisão.
"Eu acho que eu achei um nicho bacana, onde eu posso transformar dados em tomada de decisão", diz.
Na Agabê, onde ficou 18 anos e 8 meses, foi gerente de TI, controller e CFO. Seu perfil profissional registra, no período como CFO, contribuição para um crescimento de cinco vezes no lucro líquido e a redução do endividamento líquido a zero. Em março de 2025, assumiu o cargo atual na Pinus Brasil, em Buri (SP), onde se reporta aos sócios e ao conselho.
As áreas sob sua responsabilidade foram se somando ao longo do caminho: financeiro, fiscal, comércio exterior, logística. Quando recursos humanos entrou na lista, ele percebeu que tinha um desafio diferente e, por recomendação de um amigo, matriculou-se no MBA Executivo da Saint Paul.
Na aula inaugural, José Cláudio Securato disse à turma que quem estava ali pensava na próxima empresa ou no próximo cargo. Tonidandel discordou mentalmente.
"Eu olhei para o lado e pensei: mas eu só queria afiar minha faca, eu só queria melhorar como profissional", conta. Dois meses depois, foi promovido a CFO.
Unir a necessidade da companhia à própria posição, equalizando estudo e experiência, é como ele resume a trajetória. O mesmo raciocínio o levou ao PIACC.
Na avaliação de Tonidandel, não há tempo para entender tudo o que está acontecendo, e a saída é absorver as mudanças "com o trem andando". O curso foi a forma que encontrou de acompanhar esse movimento.
"Se você não acompanha essas mudanças, você perde competitividade. Uma vez que você perde competitividade, você pode estar fora do mercado", diz. A regra, para ele, vale tanto para o profissional quanto para a empresa.
Com 93 horas de carga horária, aulas mensais e formato presencial com transmissão ao vivo, o PIACC reúne módulos como IA generativa, cultura de dados, LGPD e cibersegurança para o board, além de um projeto aplicado individual.
“E o network. As pessoas desse programa são líderes que estão atentos ao que está acontecendo no mercado para tentar surfar isso da melhor maneira. E são muito diversificados os segmentos em que eles trabalham", complementaTonidandel.
A dinâmica das aulas privilegia a resolução de problemas em grupo. Segundo ele, isso leva o aluno a pensar nos próximos passos e no que fazer "para me preparar para esse mundo que está em constante mudança".
Encontrar saída onde ninguém encontrou é, para Tonidandel, a função de quem lidera. "Geralmente a gente não busca o líder para falar 'deu tudo certo'. Um líder é buscado quando ninguém achou a solução", afirma. Por isso, as duas características que ele mais valoriza em um líder são a escuta ativa e a inteligência emocional: ouvir bem o caso, absorvê-lo rápido e decidir sem muita emoção.
A comparação que ele faz é com a internet. "Hoje, não tem ninguém que não saiba usar o Google. Será que a inteligência artificial não é o próximo Google?", questiona.
Ele acredita que o potencial é ainda maior, porque a IA se apoia na mudança trazida pela internet para impulsionar um mundo que já se transformou nos últimos 20 anos. Mas pede filtro. O programa, segundo ele, tratou justamente disso: o que entender, do que desconfiar e como usar a tecnologia no ambiente profissional.
Na rotina do CFO, a aplicação passa por agentes e por bibliotecas específicas para áreas da empresa. Todo o conhecimento comercial, por exemplo, vai para uma biblioteca consultada na hora de criar uma nova solução.
Moda, banco, startup e agro dividiram os mesmos problemas naquelas aulas. Para Tonidandel, a tecnologia que os reuniu já não admite recusa.
"Não tem como", diz. "Não é mais uma opção", finaliza.
Separar o hype do que pode ser aplicado no negócio é o que o PIACC, da Saint Paul, trabalha com executivos de diferentes setores, em módulos de estratégia e implementação de projetos de IA, mentoria individual e projeto aplicado. A próxima turma começa em 14 de abril de 2027, em formato presencial com transmissão ao vivo.Conheça o programa