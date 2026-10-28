Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos após fugir do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado nas eleições presidenciais do último domingo, aterrisou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 28, após deixar o Brasil descumprindo uma decisão judicial que o impedia de deixar o Brasil e determinava que ele entregasse seus passaportes.

O parlamentar e seus familiares embarcaram na Argentina a bordo do jato executivo Gulfstream G400 de prefixo LV-JQW. Em imagens exibidas pelo canal de televisão Globonews, Flávio Bolsonaro aparece carregando uma mochila e ao lado de sua esposa Fernanda.

A aeronave aterrissou no aeroporto executivo de Miami-Opa Locka, aeroporto localizado no Condado de Miami-Dade, na Flórida, a 17 km do centro da cidade de Miami. O Departamento de Estado americano já confirmou que seu governo concederá vistos ao senador e seus familiares.

A empresa de táxi aéreo Baires Fly, dona do jato usado por Flávio Bolsonaro em sua fuga, é alvo de uma investigação por envolvimento em corrupção na Argentina. O avião partiu com o senador brasileiro e seus familiares de Puerto Iguazú, na Argentina, e fez uma escala na cidade de Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami.

A fuga do senador significa o descumprimento de uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de um inquérito que investiga a relação de Flávio Bolsonaro com o advogado Willer Tomaz e as suspeitas de lavagem de dinheiro no âmbito do escândalo de fraudes em benefícios do INSS.

Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e determinou, na segunda-feira, 26, que o senador fosse intimado a entregar seus passaportes devido a uma suspeita de saída do país. O senador chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais dizendo que entregaria os documentos e que não tinha intenção de deixar o país.

Rota de fuga

O plano de fuga de Flávio Bolsonaro foi inicialmente revelado pelo site argentino Infobae. O governo argentino chegou a negar a entrada do senador ao longo da terça-feira. Na madrugada desta quarta-feira, no entanto, a Direção Nacional de Migrações do país vizinho afirmou em nota que Flávio Bolsonaro ingressou no país às 22h50 de terça pela Ponte Internacional Tancredo Neves, estrutura que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província de Missiones.

Flávio ingressou no país com a esposa e as filhas Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, "com documentação de viagem válidos e sem nenhum impedimento legal para a entrada no país", de acordo com a nota do governo argentino.

"Além disso, os trânsitos foram registrados pela autoridade competente sem incidentes. Por sua vez, às 23h30, a comitiva que ingressou embarcou em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A., com destino à cidade de Guayaquil, no Equador, conforme informado no plano de voo", concluiu o documento.