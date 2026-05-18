Quais defensores foram convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026?

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 18, a lista dos jogadores convocados para os jogos da Copa do Mundo 2026.

O evento aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e foi apresentado pela Confederação Brasileira do Futebol (CBF).

Veja a lista dos zagueiros e laterais convocados para a Copa

Zagueiros

Wesley (Roma)

Marquinhos (PSG)

Leo Pereira (Flamengo)

Ibañez (Al Ahli)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Douglas Santos (Zenit)

Danilo (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Alex Sandro (Flamengo)

Quem já está fora da Copa?

A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos sobre os planos da comissão técnica.

Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.

Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem. O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho. Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

A Copa do Mundo para o Brasil

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Será o maior Mundial de todos os tempos, com 48 seleções e três países-sede: EUA, Canadá e México.

O Brasil é o único país presente em todas as Copas do Mundo da Fifa, torneio que começou em 1930, e o maior campeão do torneio com cinco taças - 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Entre os jogadores mais icônicos que já vestiram a camisa canarinho estão Vavá, Didi, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivellino, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e tantos outros.

Com tantos craques que já passaram pela Seleção, não é de se estranhar que nosso país também é o que mais fez gols na história das Copas, com 237. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 232, segundo dados da própria Fifa.