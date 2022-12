Neymar atinge marca de Pelé no jogo contra a Croácia; entenda por que

Neymar quebrou um recorde histórico para a Seleção Brasileira durante o jogo entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo do Catar. Ao fazer o primeiro gol na partida, ele atingiu a marca de 77 gols pela Seleção Brasileira e igualou-se ao Rei Pelé como o maior artilheiro da Seleção.

Para ultrapassar a lenda do futebol, Neymar precisa marcar mais uma vez e atingir 78 gols e ser o maior artilheiro da Seleção Brasileira de Futebol de forma isolada.

Os números são segundo os critérios da Fifa. Na contagem da CBF, Pelé tem 95 gols marcados com a camisa do Brasil.

Quem são os brasileiros que mais marcaram pela Seleção?

O saldo de gols é alto para os brasileiros. Entre os que mais marcaram tentos, estão:

Pelé - 77 gols

Neymar - 77

Ronaldo - 62

Romário - 55

Zico - 48

Bebeto - 40

Rivaldo - 35

Jairzinho - 35

Ronaldinho Gaúcho - 33

Ademir - 32

O maior artilheiro da Seleção, mas ainda longe de ser o maior artilheiro da Copa

A seleção brasileira, atual pentacampeã da Copa do Mundo e em busca do hexa em 2022, tem um extenso histórico de gols no campeonato.

E ainda que Neymar tenha se tornado o maior artilheiro da seleção, ele está longe de ser o jogador que mais marcou gols em Copa do Mundo pelo Brasil. O título é de Ronaldo Fenômeno, que já marcou o dobro de gols se comparado a Neymar: 15.

Veja o top 10 dos brasileiros que mais golearam em Copas do Mundo:

Ronaldo - 15 gols

Pelé - 12

Jairzinho - 9

Vavá - 9

Neymar - 8

Ademir - 8

Lêonidas - 8

Rivaldo - 8

Careca - 7

Bebeto - 6

Q uando será o próximo jogo do Brasil?



O jogo da semifinal no Brasil irá acontecer no dia 13 de dezembro, às 16h.

Caso a seleção passe na semifinal, ela avança para a final e fica oficialmente a uma partida de se tornar hexacampeã.

