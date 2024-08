Nas Filipinas, ginasta ouro em Paris ganha prêmios vitalícios e é celebrado como herói

O retorno do ginasta Carlos Yulo às Filipinas, após uma histórica participação nos Jogos Olímpicos de Paris, foi marcado por uma calorosa recepção e um verdadeiro banho de homenagens. Aos 24 anos, Yulo fez história ao conquistar duas medalhas de ouro nas provas de solo e salto, tornando-se o atleta filipino mais bem-sucedido em uma única edição das Olimpíadas. As suas vitórias representam um marco significativo para o país, que participa dos Jogos Olímpicos há um século, mas nunca havia celebrado um sucesso tão grandioso. As informações são da AP.

Na chegada a Manila, Yulo foi saudado por uma multidão de admiradores, que lotaram as ruas para celebrar o campeão. Além disso, o presidente Ferdinand Marcos Jr. liderou uma homenagem oficial transmitida nacionalmente, na qual o ginasta recebeu uma premiação de 20 milhões de pesos (cerca de 350 mil dólares ou aproximadamente 1,9 milhão de reais). O presidente aproveitou a ocasião para reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos atletas filipinos, ressaltando que muitos deles não recebem o apoio técnico necessário por parte do governo. Marcos prometeu reformar a estrutura de suporte ao esporte no país, destacando a necessidade de criar uma base mais sólida para futuros talentos.

As conquistas de Yulo não passaram despercebidas pelo setor privado, que se mobilizou para reconhecer o feito histórico. Empresas e doadores privados ofereceram ao ginasta uma série de prêmios que, juntos, somam mais de 58 milhões de pesos (cerca de 1 milhão de dólares ou 5,46 milhões de reais). Entre os presentes, estão uma casa de resort, um apartamento e refeições vitalícias em grandes redes de restaurantes. O campeão também receberá passagens aéreas gratuitas para voos domésticos e internacionais, permitindo-lhe viajar livremente tanto para competições quanto para lazer.

Desfile de campeão

As comemorações em torno de Yulo não se limitaram à capital. Em sua cidade natal, um desfile em sua honra está sendo planejado, e o evento promete atrair milhares de pessoas que desejam celebrar o retorno do campeão. A trajetória de Yulo, que começou em um bairro humilde, onde ele treinava em um ginásio público, serve de inspiração para milhões de filipinos. Seu sucesso não apenas eleva o prestígio do esporte nas Filipinas, mas também oferece um raro momento de unidade nacional em um país frequentemente marcado por divisões sociais e políticas.

A recepção festiva e os prêmios generosos são uma expressão do orgulho que o povo filipino sente por Yulo, mas também refletem a esperança de que suas conquistas possam servir como um catalisador para o desenvolvimento do esporte no país. O ginasta se junta agora ao seleto grupo de atletas filipinos que deixaram sua marca na história olímpica, ao lado de figuras como a levantadora de peso Hidilyn Diaz, que conquistou a primeira medalha de ouro olímpica para as Filipinas em Tóquio 2021.

Com a euforia que se seguiu às suas vitórias, Yulo tornou-se um símbolo de superação e esperança, não apenas para os jovens atletas que sonham em seguir seus passos, mas também para todo um país que busca no esporte uma forma de elevar seu espírito e se unir em torno de um objetivo comum. A jornada de Carlos Yulo é um testemunho do poder transformador do esporte e da resiliência de um jovem que, contra todas as probabilidades, alcançou o topo do mundo.