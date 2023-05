Na semana do Dia das Mães, clubes preparam ações especiais para a data

No próximo domingo, 14, é comemorado o Dia das Mães em todo o Brasil. Pensando na data, alguns clubes prepararam ações especiais para as mães torcedoras que planejam passar essa data tão especial junto ao seu time do coração.

Na Série A, por exemplo, o Botafogo preparou uma ação para o duelo da última quinta-feira, 11, contra o Corinthians. O clube disponibilizou entradas gratuitas para as três mil primeiras mães, acompanhadas de seus filhos, no Setor Oeste Inferior. Já o Athletico-PR presenteou as mamães athleticanas com a isenção no valor do ingresso para o Furacão Tour, desde que elas estejam acompanhadas de seus filhos.

Na Série B, os jogadores do Guarani entrarão em campo no jogo do próximo sábado (13), contra o Sampaio Corrêa, com 11 sócias do Bugre, e os uniformes dos atletas terão os nomes de suas mães. No mesmo dia, o Novorizontino enfrenta o CRB, e as mulheres não pagam ingresso para o confronto. O clube ainda sorteará prêmios em ação especial.

“Essas ações promovidas pelos clubes são importantes porque aproximam ainda mais os torcedores dos seus times. O amor pelo futebol muitas vezes vem de família e nesse dia tão especial, muitas mães querem estar com seus filhos na arquibancada, torcendo pelo clube do coração. Ver os times presenteando essas mães é muito positivo para a imagem de todos os envolvidos”, afirma Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub.

Confira as ações que alguns clubes prepararam para o Dia das Mães:

Athletico-PR - Todas as mães acompanhadas de seus filhos não pagarão ingresso para o Furacão Tour nos dias 11, 12 e 13 de maio;

Avaí - Em ação especial alusiva ao Dia das Mães, cada sócio poderá levar ao jogo contra a Chapecoense, na sexta (12), um convidado – exceto área Vip e camarotes;

Botafogo - O clube disponibilizou entradas gratuitas para as três mil primeiras mães, acompanhadas de seus filhos, no Setor Oeste Inferior, no duelo contra o Corinthians na última quinta-feira, 11;

Coritiba - O clube preparou um sorteio onde 20 mães poderão visitar o CT Bayard Osna e conhecer alguns jogadores do elenco alviverde no sábado (14);

Guarani - No intervalo do jogo, 5 sócios-campeões serão sorteados para chutar uma bola do meio de campo e tentar acertar o gol. Poderão levar suas mães ou esposas que forem mães, que chutarão da marca do pênalti;

- 11 sócias-campeãs que forem mães entrarão em campo com os atletas;

- Os uniformes terão os nomes das mães dos jogadores;

- A escalação do time no telão será anunciada por uma sócia-campeã que é mãe

Grêmio Novorizontino - Em comemoração ao Dias da Mães, a direção do Tigre do Vale isentou as mulheres dos ingressos para o jogo contra o CRB e ainda sorteará prêmios especiais às mães

Casas de Apostas também preparam ações de dias das mães

O Esportes da Sorte vai realizar uma ação nacional de Dia das Mães, com os clubes patrocinados pela empresa: Bahia, Grêmio, Athletico Paranaense, Goiás, Londrina, Guarani, Vila Nova, Novorizontino, Manaus, ABC e América-RN.

A ação, denominada ‘MINHA MÃE É MUITO MAIS QUE MÃE', será dividida em duas partes. A primeira será um concurso nas redes sociais dos clubes, onde os seguidores deverão contar nos comentários do post da campanha um momento inesquecível com sua mãe e o seu clube. Os comentários com mais curtidas ganham ingressos para assistir aos jogos dos seus clubes, dos dias 13 ou 14/05, no camarote do Esportes da Sorte, além de uma camisa oficial do time.

Já a outra parte da ação será dentro das quatro linhas. Alguns jogadores vão entrar em campo com camisas personalizadas com o slogan da campanha "É MUITO MAIS QUE MÃE" antes das partidas.