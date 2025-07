Mundial de Clubes: Thiago Silva e João Pedro protagonizam a 'Lei do Ex'; quem leva?

Nesta terça-feira, 8, Fluminense e Chelsea se enfrentam às 16h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

O Tricolor carioca, único representante brasileiro na competição, busca uma vaga inédita na final, enquanto os Blues, embalados por uma temporada sólida, tentam confirmar o favoritismo. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

A Lei do Ex: Thiago Silva e João Pedro, quem leva?

Um dos destaques do duelo é o encontro entre dois jogadores que já vestiram a camisa do clube adversário, fenômeno conhecido no futebol como a Lei do Ex. Thiago Silva, ícone do futebol brasileiro e capitão do Fluminense, teve passagem marcante pelo Chelsea entre 2020 e 2023, conquistando títulos e deixando sua marca na defesa dos Blues. Do outro lado, João Pedro, atacante do Chelsea, foi revelado pelo Fluminense e brilhou no clube carioca antes de se transferir para a Europa.

A "Lei do Ex" muitas vezes adiciona um tempero especial a partidas decisivas, pois esses atletas conhecem profundamente os pontos fortes e fracos do adversário, podendo influenciar o jogo com essa experiência. Thiago Silva traz sua liderança e conhecimento tático para neutralizar as investidas do Chelsea, enquanto João Pedro busca mostrar seu valor diante do clube que o revelou, tentando desequilibrar a defesa tricolor.

Campanha surpreendente do Fluminense e força do Chelsea

O Fluminense chega invicto à semifinal, com uma campanha surpreendente que inclui vitórias sobre Inter de Milão e Al-Hilal, além de empate com Borussia Dortmund na fase de grupos.

A solidez defensiva, liderada por Thiago Silva, e a eficiência ofensiva têm sido os pilares do time comandado por Renato Gaúcho. Já o Chelsea, que eliminou o Palmeiras nas quartas, conta com o talento de Cole Palmer e a volta de Moisés Caicedo, além de um retrospecto recente de sete vitórias em oito jogos.

Onde assistir

O jogo será transmitido ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV, com opções para assistir online pelo Globoplay e Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para assinantes.