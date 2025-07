Mundial de Clubes 2025: onde assistir ao vivo Fluminense x Chelsea

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA

O confronto é válido pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa e terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Até o momento no torneio, o Fluminense tem 2 empates, 3 vitórias, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Chelsea teve 4 vitórias, 1 derrota, 12 gols feitos e 5 sofridos.

Na campanha, o Chelsea enfrentou dois brasileiros: na fase de grupos, perdeu para o Flamengo por 3 a 1. Nas quartas de final, bateu o Palmeiras por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Chelsea hoje pela semifinal do Mundial de Clubes?

O jogo entre Fluminense e Chelsea será transmitido ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV, às 16h.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Chelsea?

Você pode assistir ao jogo online pelo Globoplay e CazéTV, com transmissão também disponível no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para assinantes.

Prováveis escalações

Fluminense: Fabio; Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes) e Renê; Hercules, Bernal e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. (Técnico: Renato Gaúcho)

Chelsea: Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. (Técnico: Enzo Maresca)