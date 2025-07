Renato Gaúcho traça plano para a semifinal do Mundial de Clubes: 'Fazer história'

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, deixou claro o objetivo do time no Mundial de Clubes da Fifa 2025: “fazer história”.

Em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira, 7, véspera da semifinal contra o Chelsea, o treinador ressaltou a importância da competição para o clube e a motivação do elenco em buscar um feito inédito.

Objetivo claro: escrever a história do clube

“Estamos diante de uma oportunidade única para o Fluminense, um momento que pode marcar para sempre a história do clube e do futebol brasileiro. Nosso objetivo é claro: jogar com intensidade, inteligência e espírito de equipe para conquistar algo que nenhum outro time do Rio de Janeiro conseguiu até hoje”, afirmou Renato.

Campanha sólida do Fluminense e confiança no elenco

O Fluminense chega à semifinal do Mundial embalado por uma campanha sólida, com destaque para a defesa comandada por Thiago Silva e o ataque eficiente liderado por João Pedro. Renato Gaúcho destacou ainda a união do grupo e a confiança que vem crescendo a cada jogo.

“Sabemos da força do Chelsea, um adversário tradicional e muito qualificado, mas temos nossas armas e vamos usar tudo o que aprendemos para superar esse desafio. O elenco está focado e determinado a fazer história”, completou.

Detalhes da semifinal contra o Chelsea

A semifinal será disputada nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.