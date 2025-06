Mundial de Clubes 2025: que horas começa o jogo Flamengo x Bayern de Munique neste domingo, 29

Um dos confrontos mais aguardado das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa acontece neste domingo, 29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Flamengo e Bayern de Munique duelam em busca de uma vaga nas quartas de final.

O Rubro-Negro chega com moral após liderar o grupo D com sete pontos. Já os bávaros avançaram como vice-líderes do grupo C, somando seis pontos.

Se houver empate no tempo normal, o jogo irá para prorrogação, e persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis. O vencedor enfrentará PSG ou Inter Miami na próxima fase. Os dois times também duelo no domingo, mas às 13h.

Elenco bilionário

Dos 32 times que iniciaram a competição, o Flamengo tem o 13º elenco mais caro, valendo R$ 1,4 bilhão. Já o clube alemão tem o quinto elenco mais caro, valendo R$ 5,79 bilhões, segundo dados do Transfermarkt.

Onde assistir a Palmeiras x Botafogo pelo Mundial de Clubes

Canais: TV Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado)

Streaming: DAZN (streaming), Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube)

Os demais confrontos das oitavas de final

Segunda-feira, 30 de junho

16h: Inter de Milão x Fluminense

22h: Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho

16h: Real Madrid x Juventus

22h: Borussia Dortmund x Monterrey