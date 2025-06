Mundial de Clubes 2025: Palmeiras bate Botafogo na prorrogação e avança para quartas de final

Com um único gol no primeiro tempo da prorrogação, o Palmeiras venceu o Botafogo e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Paulinho puxou a bola da ponta-direita para dentro da área e finalizou de canhota, no canto direito do goleiro John.

Agora, o alviverde enfrentará o vencedor da partida entre Benfica e Chelsea, a ser realizada neste sábado, 28, às 16h (de Brasília), no estádio Bank Of America, na cidade de Charlotte, Estados Unidos.

*Matéria em atualização