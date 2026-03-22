MotoGP no Brasil: Bezzecchi vence em prova com voltas reduzidas

Corrida em Goiânia teve número de voltas reduzido de 31 para 23; brasileiro Diogo Moreira termina em 13º

Marco Bezzecchi: italiano venceu a prova deste domingo, 22 (Instagram/@Aprilia/Reprodução)

Carolina Ingizza
Publicado em 22 de março de 2026 às 16h10.

A MotoGP encerrou neste domingo o retorno ao Brasil após mais de duas décadas com uma corrida marcada pelo domínio do italiano Marco Bezzecchi, em Goiânia.

Poucos minutos antes da largada, a direção de prova reduziu a duração da corrida de 31 para 23 voltas. Segundo a organização, a decisão foi tomada por conta da degradação da pista.

Na pista, Bezzecchi teve melhor desempenho já na largada e assumiu a liderança. O piloto da Aprilia abriu vantagem ainda nas primeiras voltas e controlou a corrida até o fim, garantindo a vitória com tempo de 30min19s760.

A equipe italiana ainda conquistou a dobradinha, com Jorge Martín terminando na segunda posição, a 3s231 do vencedor. Fabio di Giannantonio, da VR46, completou o pódio.

A disputa pelas primeiras posições teve mudanças ao longo da prova. Marc Márquez chegou a assumir a vice-liderança nas primeiras voltas, mas foi superado por Martín e Di Giannantonio. O espanhol terminou em quarto.

Único brasileiro no grid, Diogo Moreira terminou em 13º em sua primeira corrida em casa. O piloto chegou a cair para 19º na largada, mas ganhou posições ao longo da prova e repetiu o resultado obtido no GP da Tailândia.

Completaram o top 10 Ai Ogura (5º), Álex Márquez (6º), Pedro Acosta (7º), Fermín Aldeguer (8º), Johann Zarco (9º) e Raúl Fernández (10º).

A MotoGP volta já no próximo fim de semana com o GP das Américas, em Austin, nos Estados Unidos.

