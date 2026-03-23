MotoGP no Brasil lota fanzone e zera estoque de produtos oficiais

O retorno do MotoGP ao Brasil, após mais de duas décadas, mobilizou milhares de fãs no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, e consolidou as ativações de marca como um dos principais motores de engajamento do evento. Além das corridas, a fanzone concentrou experiências que ajudaram a sustentar o público ao longo de todo o dia.

Distribuídas pelo circuito, empresas como Honda, Wurth, Red Bull, CFMoto e Sebrae montaram estruturas que combinaram exposição de produtos, interação e vendas. A estratégia mirou especialmente os intervalos entre as provas, quando o fluxo de visitantes migrou para áreas de convivência e consumo.

O estande oficial do MotoGP esgotou produtos tanto no sábado quanto no domingo, mesmo após reposição de estoque. Com tíquete médio de R$ 180 e itens que ultrapassavam R$ 600, a operação confirmou o apetite do público por produtos licenciados.

“Fizemos duas reposições, mas os itens acabaram rapidamente”, afirmou Larissa Rudes, gerente de produção da loja oficial.

Ativações conectam marcas e público

O Sebrae Goiás apostou em uma estratégia indireta de vendas. A entidade reuniu mais de 170 empresas locais e usou QR Codes para conectar turistas a pequenos negócios. A iniciativa incluiu ainda a promoção de rotas gastronômicas e destinos regionais, como Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis.

“Criamos uma ponte entre os visitantes e os empreendedores, mesmo sem comercialização direta no evento”, disse a analista Camilla Carvalho.

Já a Wurth, fornecedora oficial da competição, levou uma van equipada com ferramentas e um espaço de podcast. A proposta foi aproximar a marca de um público técnico e fiel. “Falamos diretamente com clientes que já conhecem ou utilizam nossos produtos”, disse o diretor de negócios Gabriel Silveira.

A Honda, por sua vez, apostou em experiência e exclusividade. O estande exibiu um protótipo ligado ao brasileiro Diogo Moreira, além de oferecer área VIP para clientes. A montadora vendeu cerca de 70% do estoque no primeiro dia e zerou os itens no domingo, segundo Renato Carreira Cruz, gerente de brand promotion, área de promoção de marca.

Outras ativações, como as da Red Bull e de patrocinadoras como KTM e CFMoto, reforçaram o caráter imersivo da fanzone, com brindes, experiências e exposição de motos.

Para Alan Adler, CEO do MotoGP no Brasil, o alinhamento com parceiros faz parte da estrutura do evento. “O entrosamento com patrocinadores está na essência da operação”, afirmou.

Resultados e desafios na pista

Dentro do circuito, a etapa brasileira marcou a vitória do italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, que liderou a prova desde a largada. A equipe ainda garantiu o segundo lugar com Jorge Martín, enquanto Fabio Di Giannantonio completou o pódio.

No Moto2, Daniel Holgado venceu, seguido por Daniel Muñoz e Manuel Gonzáles. Já no Moto3, o pódio teve Máximo Quiles, Marco Morelli e Veda Pratama.

A corrida principal teve o número de voltas reduzido de 31 para 23 após questões no asfalto, o que impactou diretamente as estratégias das equipes.

A condição da pista gerou observações entre pilotos, sobretudo em relação ao comportamento do novo asfalto em alta velocidade. Diogo Moreira mencionou pontos a serem ajustados, enquanto Maverick Viñales destacou o efeito da mudança repentina no planejamento da corrida.

Mesmo com ajustes necessários, a etapa marcou a retomada do MotoGP no país e já projeta continuidade. A próxima corrida acontece no GP das Américas, em Austin, nos Estados Unidos.