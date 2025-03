MotoGP confirma data de retorno da corrida ao Brasil; veja como será a prova

A MotoGP, a principal categoria de motovelocidade global, anunciou oficialmente o retorno das provas ao Brasil.

Em um evento realizado nesta segunda-feira, 17 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, foi revelado que a categoria voltará ao país em 29 de março de 2026.

O contrato para sediar a prova em Goiânia é válido por cinco anos.

Para receber o evento no próximo ano, o Autódromo Internacional Ayrton Senna está passando por significativas reformas na pista, nos boxes e nas arquibancadas para o público.

Embora a data tenha sido confirmada apenas agora, já se esperava que a corrida ocorresse em março, marcando o início da temporada 2026 da MotoGP.

As negociações entre Goiás e a MotoGP começaram em junho de 2024, quando uma delegação liderada pelo secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, e pelo secretário de Esportes e Lazer, Rudson Guerra, esteve no GP dos Países Baixos, em Assen. Em seguida, o grupo viajou a Madri para uma reunião com Carmelo Ezpeleta.

A última passagem da MotoGP pelo Brasil aconteceu em 2004, no extinto Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desde então, a Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais do Grande Prêmio de motociclismo, chegou a assinar protocolos de intenção para sediar a corrida em Deodoro e Brasília, mas nenhum dos projetos avançou.