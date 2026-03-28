MotoGP consolida volta ao Brasil com movimento de mais de R$ 1 bilhão

*Théo Mariano de Almeida, de Goiânia

A movimentação de mais de R$ 1,14 bilhão durante o MotoGP Estrella Galícia 0,0 Grande Prêmio Brasil consolidou o sucesso do retorno do evento ao país. A competição firmou um acordo com o Governo de Goiás e realizará a etapa brasileira em Goiânia, anualmente, até 2030. Vale lembrar que, nos anos 1980, a capital foi a primeira casa do MotoGP no Brasil.

Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), na sexta-feira (27), na primeira edição do evento, realizada em março, o impacto econômico superou as projeções da organização em cerca de 25%.

Do total de R$ 1,14 bilhão, o MotoGP Grande Prêmio do Brasil movimentou R$ 706,5 milhões diretamente e mais R$ 434,5 milhões de forma indireta, considerando gastos do público, organização, patrocinadores, transmissão e mídia.

Somente em tributos, a etapa gerou R$ 173 milhões, somando valores recolhidos nas esferas municipal, estadual e federal.

Balanço positivo em diferentes esferas

A pesquisa da FGV aponta que o evento também contribuiu com 10.838 postos de trabalho, sendo 75,7% diretos (8.206) e 24,3% indiretos (2.632). O número de profissionais envolvidos no evento é o total de credenciados para trabalhar durante sua realização.

Quase 150 mil pessoas estiveram no Autódromo Internacional Ayrton Senna durante os três dias de MotoGP. Além das corridas, diferentes marcas patrocinadoras expuseram produtos variados, desde protótipos de motos até guias gastronômicos e de turismo do estado.

O investimento para a execução da etapa 2026 foi de cerca de R$ 250 milhões, aplicado na reforma do autódromo para adequação aos parâmetros de qualidade estabelecidos para o MotoGP. “Nós demos o passo na hora certa”, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. "Conseguimos trazer de volta uma prova que há 22 anos não era realizada no Brasil e há 36 anos não acontecia em Goiás", conclui.

O CEO do MotoGP Grande Prêmio Brasil, Alan Adler, disse estar feliz com os resultados, e que Goiânia está pronta para um evento ainda maior no ano que vem. “Uma prova desse porte, a melhor categoria de motovelocidade do planeta, atrai a atenção do mundo inteiro. Se bem conduzido, o retorno vem.”

Segundo apurou a EXAME com o Governo de Goiás, para o próximo ano há a expectativa de um número ainda maior de participantes. O CEO do MotoGP também já chegou a dizer, em outras entrevistas, que o plano estabelecido prevê ampliar em 10% a capacidade de visitantes por dia para 2027.

Fluxo lotou hotéis

A grande movimentação de pessoas que o evento levou para Goiás foi responsável por preencher 100% dos espaços disponíveis em hotéis da Grande Goiânia. À EXAME, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Goiás (ABIH-GO), Charleston Pimentel, confirmou a lotação da rede hoteleira local.

De acordo com o levantamento da FGV, os turistas gastaram em média R$ 6.856,28 nos dias em que permaneceram em Goiânia e nas cidades próximas. O valor refere-se à soma de R$ 2.703,40 (gasto médio no evento) com R$ 4.152,88 (despesas de permanência na cidade, com média de quatro noites).

Estiveram em Goiânia turistas vindos de 20 países diferentes e de 25 estados brasileiros. Do número total de visitantes, 76% confirmaram interesse em retornar à etapa do ano que vem, segundo o Observatório de Turismo de Goiás, em levantamento feito em parceria com a Secretaria-Geral de Governo (SGG), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Sebrae.

A pesquisa apontou que quase 70% do público era de fora de Goiânia:

10,8% eram da cidade de São Paulo

4,1% de Brasília

2,8% de Curitiba

2,7% de Belo Horizonte

2,7% do Rio de Janeiro

Entre os estados brasileiros, depois de Goiás, aparecem turistas de:

São Paulo (22,5%)

Minas Gerais (5,8%)

Paraná (5,6%)

Santa Catarina e Distrito Federal (4,1% cada)

Do público estrangeiro, a maioria veio da Espanha e Argentina (18,5% cada), seguido por Colômbia, Inglaterra e França (7,4% cada).

Ingressos para 2027 estão à venda

O MotoGP Grande Prêmio do Brasil 2027 está previsto para o primeiro semestre do próximo ano e os ingressos já estão à venda desde o dia 23 de março. Neste primeiro momento, poderão ser adquiridos ingressos para os setores A, B, C, E e F, com valores a partir de R$ 262,50.

Os ingressos, válidos para os três dias do evento, deverão ser adquiridos pela Eventim, parceira oficial do evento. A organização, inclusive, reforça que os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente pelos canais oficiais.

A data da etapa brasileira do MotoGP em 2027 ainda não foi definida pela organização, pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e pela direção da MotoGP. De acodo com os organizadores, a data será anunciada assim que a MotoGP Sports Entertainment Group divulgar o calendário oficial da próxima temporada.