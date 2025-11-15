Morre Celso Barros, pré-candidato à presidência do Fluminense

O médico Celso Corrêa de Barros morreu neste sábado, 15, aos 73 anos, após um infarto. Barros foi presidente da Unimed Rio no período em que a cooperativa patrocinou o Fluminense, entre 1999 e 2014, e era pré-candidato à presidência do clube na eleição marcada para o dia 29.

O Fluminense decretou luto oficial e colocou o Salão Nobre à disposição da família para o velório. Em nota publicada nas redes sociais, o clube afirmou que Barros teve papel relevante na história recente da instituição e destacou sua participação política. “Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à Presidência para o próximo triênio”, diz o comunicado.

O Fluminense Football Club manifesta profundo pesar pelo falecimento do grande tricolor Celso Barros. Personagem de grande expressão na história do clube, Celso teve papel preponderante como presidente da patrocinadora do time que levantou títulos de relevância nacional, como a… pic.twitter.com/JcT5zUF1Ij — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 15, 2025

Celso Barros era médico pediatra e ocupou cargos como diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, conselheiro do Cremerj e diretor da Associação Médica Brasileira. No futebol, tornou-se figura conhecida como dirigente da patrocinadora responsável por financiar parte do elenco tricolor, período que coincidiu com a saída da equipe da Série C e conquistas como a Copa do Brasil de 2007, os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012 e três títulos estaduais.

A parceria também incluiu campanhas de risco, como a luta contra o rebaixamento em 2009. O vínculo entre Unimed e Fluminense foi encerrado em 2014, durante crise financeira da empresa.

Mesmo após o fim do patrocínio, Barros continuou ativo na política interna do clube. Ele foi vice-presidente na primeira gestão de Mário Bittencourt, mas rompeu politicamente e passou à oposição. Há um mês, anunciou sua pré-candidatura ao lado de Rafael Rolim, seu vice na chapa.