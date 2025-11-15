Esporte

Morre Celso Barros, pré-candidato à presidência do Fluminense

Médico de 73 anos, e ex-presidente da Unimed Rio, teve infarto no dia da homologação das chapas e clube decretou luto oficial

Celso Barros no Maracanã em registro publicado pelo Fluminense, que decretou luto oficial (Reprodução/X)

Da Redação
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 18h22.

O médico Celso Corrêa de Barros morreu neste sábado, 15, aos 73 anos, após um infarto. Barros foi presidente da Unimed Rio no período em que a cooperativa patrocinou o Fluminense, entre 1999 e 2014, e era pré-candidato à presidência do clube na eleição marcada para o dia 29.

O Fluminense decretou luto oficial e colocou o Salão Nobre à disposição da família para o velório. Em nota publicada nas redes sociais, o clube afirmou que Barros teve papel relevante na história recente da instituição e destacou sua participação política. “Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à Presidência para o próximo triênio”, diz o comunicado.

Celso Barros era médico pediatra e ocupou cargos como diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, conselheiro do Cremerj e diretor da Associação Médica Brasileira. No futebol, tornou-se figura conhecida como dirigente da patrocinadora responsável por financiar parte do elenco tricolor, período que coincidiu com a saída da equipe da Série C e conquistas como a Copa do Brasil de 2007, os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012 e três títulos estaduais.

A parceria também incluiu campanhas de risco, como a luta contra o rebaixamento em 2009. O vínculo entre Unimed e Fluminense foi encerrado em 2014, durante crise financeira da empresa.

Mesmo após o fim do patrocínio, Barros continuou ativo na política interna do clube. Ele foi vice-presidente na primeira gestão de Mário Bittencourt, mas rompeu politicamente e passou à oposição. Há um mês, anunciou sua pré-candidatura ao lado de Rafael Rolim, seu vice na chapa.

