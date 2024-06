Morre Celeste Arantes, a mãe de Pelé, aos 101 anos

Celeste Arantes, a mãe de Pelé, morreu, nesta sexta-feira, aos 101 anos, em Santos, no litoral de São Paulo. Ela estava hospitalizada havia 8 dias, mas a causa da morte ainda não foi informada pelo Hospital. A informação foi publicada inicialmente pelo g1 e confirmada pelo GLOBO.

Celeste nasceu em Três Corações, Minas Gerais, filha de Maria Neves e Jorge Arantes, em 1923. A mãe dela morreu no parto do décimo filho, que faleceu 15 dias depois. A menina foi criada pela irmã mais velha, bastante rigorosa.

A maior travessura de Celeste quando criança era tocar a campainha da casa dos vizinhos e sair correndo. Na adolescência, ela dava seu jeito para papear na praça da cidade e assistir às matinês do cinema, ao lado da amiga Maria de Lourdes, que seria madrinha de Pelé.

A moça tinha 16 anos quando, no dia 29 de julho de 1939, casou-se com Dondinho, então com 26 anos. O casal lutava pelo ganha-pão com dificuldade. Dondinho era jogador de futebol amador e por muito tempo não ganhava salário.

A mãe o Rei do Futebol completou 100 anos no dia 20 de novembro deste ano, data da abertura da Copa do Mundo do Catar. Pelé publicou uma dedicatória e agradeceu a dona Celeste pelos ensinamentos ao longo da vida.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu ele em post no Instagram.

Nesta sexta-feira, Edinho, filho do Pelé, lamentou a morte da vó nas redes sociais na tarde desta sexta-feira. O ex-goleiro, em seu Instagram, publicou uma foto abraçado com Dona Celeste, que estava hospitalizada há 8 dias e teve sua morte confirmada hoje, e escreveu "descansa em paz, Vó".