Esporte
Fase de grupos copa 2026

Mirassol x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste domingo, 30, e vale pela 25ª rodada do Brasileirão

Líder Palmeiras visita Mirassol neste domingo, 30, no estádio Maião (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Líder Palmeiras visita Mirassol neste domingo, 30, no estádio Maião (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13h21.

Priorizar nos meus resultados Google

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação do Mirassol

O Mirassol está há sete jogos sem vencer, somando partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No último compromisso, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, no domingo passado.

Na zona de rebaixamento, a equipe busca um resultado positivo em casa para ganhar fôlego na tabela e se afastar do Z4.

Situação do Palmeiras

Já o Palmeiras chega embalado após abrir seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, com a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco na rodada anterior.

A equipe de Abel Ferreira também encaminhou vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Santos por 3 a 0, na última quarta-feira, e busca manter o bom momento.

Onde assistir

  • Transmissão: Prime Video (streaming).

Escalações prováveis

Mirassol

Técnico: Rafael Guanaes

  • Walter; Gabriel Knesowitsch, João Victor e Willian Machado; Igor Formiga, Neto Moura, Denilson (Gustavo Cazonatti), Eduardo e Reinaldo; Alesson e Bruno Santos.

Palmeiras

Técnico: Abel Ferreira

  • Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasBrasileirãoFutebolEstado de São Paulo
Próximo

Mais de Esporte

O que a saída de Casares significa para a crise no São Paulo

Brasileirão vai parar nos jogos da Seleção? Veja os jogos que os convocados podem perder

NFL no Maracanã: liga prepara balão especial, galeria dos campeões e corrida em Ipanema

Como fica a reestruturação do Vasco após a decisão da Justiça de hoje

Mais na Exame

Brasil

'No meu governo, não tem essa de ficar discutindo ajuste fiscal. Eu faço na prática', diz Lula

Esporte

O que a saída de Casares significa para a crise no São Paulo

Pop

Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?

Tecnologia

China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança