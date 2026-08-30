Mirassol x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Líder Palmeiras visita Mirassol neste domingo, 30, no estádio Maião (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13h21.
Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Mirassol está há sete jogos sem vencer, somando partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. No último compromisso, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, no domingo passado.
Na zona de rebaixamento, a equipe busca um resultado positivo em casa para ganhar fôlego na tabela e se afastar do Z4.
Já o Palmeiras chega embalado após abrir seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, com a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco na rodada anterior.
A equipe de Abel Ferreira também encaminhou vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Santos por 3 a 0, na última quarta-feira, e busca manter o bom momento.
Técnico: Rafael Guanaes
Técnico: Abel Ferreira