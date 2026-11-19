O crescimento econômico pode ajudar a arrecadação, mas não será uma saída automática para governos endividados. Em um mundo de juros elevados, a expansão do PIB pode vir acompanhada de um custo maior para financiar a dívida pública. É o alerta de Maurice Obstfeld, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), que vê o ajuste das contas públicas como um dos grandes desafios da economia mundial.

“Quem depende do crescimento para resolver os problemas fiscais está negando a realidade, porque o crescimento também eleva os juros”, afirmou Obstfeld durante o Pátria Summit, em São Paulo.

A advertência é especialmente relevante para o Brasil. Segundo o economista, o país já convive com juros reais muito altos, atualmente a Selic está em 13,75% ao ano, que ampliam os gastos para financiar sua dívida.

“O déficit do governo brasileiro decorre principalmente dos pagamentos de juros. Há um pequeno déficit primário”, disse.

A distinção importa: o resultado primário compara receitas e despesas antes dos juros; o déficit nominal inclui também os encargos da dívida.

Juros no Brasil e no mundo

O cenário mudou depois de décadas nas quais os juros de longo prazo caíram em boa parte do mundo. Obstfeld observa que as taxas reais de longo prazo subiram acentuadamente após a pandemia de covid-19 e o início da guerra na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, a dívida pública acumulada por grandes economias tornou esse aumento mais difícil de absorver.

Na apresentação, o ex-economista-chefe do FMI mostrou que o endividamento público ultrapassa 100% do PIB em grandes economias avançadas e supera 80% no Brasil. Quanto maiores as dívidas, mais sensíveis ficam os orçamentos à remuneração exigida pelos credores.

Parte da pressão sobre os juros, segundo Obstfeld, vem dos próprios governos. O aumento dos investimentos militares na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos tende a ampliar a necessidade de financiamento público.

Há, porém, pouca disposição política para compensar esses gastos com aumento de impostos ou cortes em serviços sociais.

A esse cenário se soma a corrida por inteligência artificial. Grandes empresas de tecnologia estão investindo pesadamente em centros de dados e equipamentos, inclusive com recursos captados no mercado de crédito. Essa demanda adicional por capital pode contribuir para manter os juros elevados e reduzir o espaço para outros investimentos.

Obstfeld faz duas ressalvas. A primeira é que a alta dos juros começou antes da aceleração recente dos investimentos em inteligência artificial.

A segunda é que ainda não está claro se a tecnologia produzirá ganhos de produtividade suficientes para justificar o volume de recursos aplicado. Para ele, confiar em uma explosão futura de crescimento como solução fiscal seria uma aposta arriscada.

Ajuste fiscal

Os desafios não são apenas econômicos. Na avaliação de Obstfeld, a resistência dos governos ao ajuste fiscal decorre sobretudo da dificuldade política de distribuir seus custos.

Aumentar tributos, rever aposentadorias ou reduzir despesas exige decisões impopulares, mesmo quando o endividamento ameaça limitar a capacidade de ação do Estado.

“É sobretudo uma questão de falta de disposição da população para aceitar sacrifícios a fim de colocar as contas públicas em ordem”, afirmou. Ele argumentou que os governantes precisarão explicar aos eleitores as consequências de manter déficits por longos períodos.

Outra pressão virá do envelhecimento da população. Segundo Obstfeld, o aumento da idade mediana em grande parte do mundo deverá elevar as exigências sobre sistemas de aposentadoria e saúde, justamente quando os governos já carregam dívidas elevadas.

O economista alerta ainda para um risco institucional: se bancos centrais forem pressionados a socorrer governos endividados, os regimes de metas de inflação podem perder força. A estabilidade dos preços, nesse caso, também entraria na equação fiscal.

Para países emergentes, a resposta não deve se limitar à busca por acordos comerciais ou por condições externas mais favoráveis. Obstfeld defende reformas domésticas, redução da informalidade e avanço da produtividade para fortalecer as economias.

A mensagem não é que crescer deixou de importar. É que crescimento e equilíbrio fiscal não são sinônimos. Sem enfrentar o custo da dívida e as escolhas de gasto, governos podem continuar arrecadando mais e, ainda assim, ter dificuldade para fechar as contas.