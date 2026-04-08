Esporte

Barcelona x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao vivo

Partida das quartas de final da Champions League acontece nesta quarta-feira, 8

Barcelona: equipe enfrenta o Atlético de Madrid em casa hoje ( Denis Doyle/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h02.

Tudo sobreChampions League
Saiba mais

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Champions League.

O duelo, no Estádio Camp Nou em Barcelona, é válido pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Barcelona chega após eliminar o Newcastle, enquanto o Atlético de Madrid avançou diante do Tottenham.

O último encontro entre os clubes na competição foi nas quartas de final da temporada 2015/16, com classificação do Atlético por 3 a 2 no agregado.

Que horas assistir à Barcelona X Real Madrid?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.

Onde assistir à Barcelona X Real Madrid?

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid será transmitido pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Barcelona

Joan García; Eric García, Cubarsí, Martín e João Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.

Técnico: Hansi Flick

Atlético de Madrid

Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Koke, Llorente e Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman e Julián Alvarez.

Técnico: Diego Simeone

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolChampions League

