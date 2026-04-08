Barcelona x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao vivo

Barcelona: equipe enfrenta o Atlético de Madrid em casa hoje ( Denis Doyle/Getty Images)
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h02.
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Champions League.
O duelo, no Estádio Camp Nou em Barcelona, é válido pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Barcelona chega após eliminar o Newcastle, enquanto o Atlético de Madrid avançou diante do Tottenham.
O último encontro entre os clubes na competição foi nas quartas de final da temporada 2015/16, com classificação do Atlético por 3 a 2 no agregado.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.
O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid será transmitido pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Joan García; Eric García, Cubarsí, Martín e João Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.
Técnico: Hansi Flick
Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Koke, Llorente e Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman e Julián Alvarez.
Técnico: Diego Simeone