Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Michael Schumacher completou 54 anos em 2024. Ele se recupera, ainda, do acidente ocorrido em 2013, enquanto esquiava com a família em Meribel, nos Alpes Franceses. Mas, no auge, foi um dos atletas mais incomparáveis da categoria.

Sete vezes campeão mundial, com cinco títulos consecutivos, em 306 corridas disputadas, Schumacher acumulou 91 vitórias, um aproveitamento de 29,74%. Nos anos em que disputou na Fórmula 1, conquistou 155 pódios e 68 pole positions. Está atrás somente de Lewis Hamilton, também heptacampeão, mas que já conta com 103 vitórias, 104 pole positions e 197 pódios.

Apesar de dez anos afastado das pistas, Schumacher ainda segue como um dos pilotos que, em seu auge, foi um dos mais bem pagos da história.

Qual era o salário de Schumacher

Na Fórmula 1, Schumacher corria pela Ferrari. Em março de 2001, chegou a receber US$ 36 milhões por temporada — sendo dois terços provenientes de um patrocínio com uma multinacional de cigarros. Foi considerado por muitos anos um dos atletas mais bem pagos do mundo, segundo a lista da Forbes.

Hoje, quem ocupa a primeira posição dessa lista é Cristiano Ronaldo (futebol), com salário de US$ 260 milhões por ano.

Como está Schumacher?

Segundo a versão oficial da família, atualmente o ex-piloto está consciente e se recupera de forma gradativa. Ele descansa em sua casa em Lake, na Suíça, onde foi levado nove meses depois do acidente. Apenas alguns familiares e amigos íntimos são autorizados a visitá-lo.

Pietro Ferrari, filho de Enzo Ferrari, criador da marca automotiva e da equipe de Fórmula 1, também em entrevista para a La Gazzetta dello Sport, afirmou: "Lamento que falemos dele hoje como se estivesse morto. Ele não está morto, mas não consegue se comunicar".

Mick Schumacher, filho do alemão e hoje piloto da Mercedes, lamentou não poder trocar figurinhas com o pai.

Quanto custa o tratamento de Michael Schumacher?

Em 2015, a família de Michael Schumacher já havia gastado mais de 10 milhões de libras, ou R$ 43,6 milhões, em tratamentos desde que a lenda do automobilismo sofreu o grave acidente.

