Família de Schumacher recebe indenização milionária por 'entrevista' feita com IA

A condição de saúde de Michael Schumacher permanece um mistério, após o acidente de esqui sofrido em 2013. Desta vez, as atenções voltaram ao piloto alemão devido a confirmação de uma indenização milionária para sua família,

Em abril, uma revista alemã publicou uma "entrevista" com o heptacampeão de Fórmula 1, cujas declarações e informações pessoais foram inteiramente geradas por inteligência artificial (IA). O caso resultou em um processo e em uma indenização de 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,1 milhão, na cotaçãoa atual).

A revista Die Aktuelle estampou em sua capa a suposta entrevista com Schumacher, que não aparece publicamente desde seu acidente de esqui.

No final da matéria, foi revelado que todo o conteúdo havia sido criado por IA. Depois da investigação, a Corte de Munique confirmou a decisão judicial.

O grupo responsável pela revista emitiu um pedido de desculpas e pagou a indenização. Além disso, o editor-chefe da publicação foi demitido depois da polêmica.

O que se sabe sobre Schumacher

Em dezembro de 2013, Michael Schumacher estava com o filho Mick, em Méribel, uma estação de esqui na França. O piloto alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra.

Quatro meses depois, depois de um longo tratamento, ele saiu gradualmente do estado de coma. Em junho de 2014, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça. Meses depois, ele foi enviado para sua casa, na comuna de Gland. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", jo piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória.