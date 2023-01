NFL: Damar Hamlin, do Buffalo Bills, leva pancada, desmaia e tem de ser reanimado em campo

Nesta noite de segunda-feira, 2, uma partida da NFL entre o Buffalo Bills contra o Cincinnati Bengals teve de ser interrompida após um dos jogadores desmaiar em campo.

Damar Hamlin foi atingido na parte superior do tórax durante uma jogada e desabou no chão. O jovem de 24 anos teve de ser reanimado ainda na grama, onde recebeu atendimento médico por mais de 20 minutos.

O jogo de futebol americano aconteceu em Cincinnati, no estado de Ohio (EUA), e vídeos do momento logo viralizaram nas redes sociais.

Jogadores de ambos os times se juntaram em torno de Hamlin durante o atendimento e muitos começaram a orar. De início, surgiram relatos de que o jogo começaria novamente após um aquecimento mas, ao que se sabe até então, os jogadores teriam se recusado a participar.

De acordo com a ESPN, Hamlin recebeu oxigênio ainda em campo, e sua família, que assistia ao jogo, juntou-se a ele na ambulância.

Durante a madrugada, o Buffalo Bills publicou nota em que afirma que Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca e está em estado grave. "Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento", escreveu.

This game has been postponed

Still no update on #DamarHamlin’s critical condition

Watch the raw emotion of the #NFL players as they realize this is a life and death issue 😢🙏 pic.twitter.com/ARlrGofEdT

— 🦅 Eagle Wings 🦅 (@CRRJA5) January 3, 2023