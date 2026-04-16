Genial/Quaest: direita defende Neymar na seleção, enquanto esquerda é contra

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 16, mostra que a opinião sobre a convocação de Neymar para a seleção brasileira e a Copa do Mundo pode ser influenciada pelo posicionamento político.

Eleitores de direita defendem majoritariamente o jogador, enquanto a esquerda concentra maior rejeição ao nome do atleta.

Entre os eleitores de direita, o apoio é consistente: 58% dos não bolsonaristas são favoráveis à convocação, percentual semelhante aos 57% registrados entre bolsonaristas.

Já no campo da esquerda, o cenário é mais crítico ao jogador. Entre lulistas, 50% são contra a convocação, enquanto 45% apoiam Neymar. Na esquerda não lulista, a rejeição é ainda maior: 59% são contra e apenas 33% defendem o atleta.

No quadro geral, o país segue dividido: 47% dos eleitores defendem a convocação, enquanto 45% são contrários, com redução do contingente de indecisos.

O histórico político do jogador explica o cenário mostrado pela pesquisa. Em 2022, Neymar declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que ainda repercute na avaliação de parte do eleitorado.

Hoje, a participação do jogador do Santos na Copa do Mundo dos Estados Unidos ainda é uma incógnita.

O técnico da seleção canarinho, Carlo Ancelotti, afirma que o jogador só participará do torneio se estiver 100% físicamente.

Para convencer o técnico brasileiro, o atacante terá pelo menos mais cinco jogos no Brasileirão, além de partidas da Sul-Americana e Copa do Brasil.

Sul lidera rejeição a Neymar; Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste/Norte mostram apoio

Os dados regionais da pesquisa mostram que a resistência ao jogador se concentra no Sul. Na região, 53% dos eleitores são contra a convocação, enquanto 40% apoiam o nome do atleta — o único recorte com maioria clara de rejeição.

No Nordeste, há leve vantagem para o apoio: 49% defendem Neymar, contra 45% que rejeitam. O Sudeste segue tendência semelhante, com 48% favoráveis e 43% contrários.

Já no bloco Centro-Oeste/Norte, o apoio também prevalece, com 46% a favor e 42% contra. Em todas as regiões, observa-se queda relevante dos indecisos (NS/NR), que variam entre 6% e 12%, indicando consolidação de opinião.