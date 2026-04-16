Genial/Quaest: direita defende Neymar na seleção, enquanto esquerda é contra

Neymar: Os dados regionais da pesquisa mostram que a resistência ao jogador se concentra no Sul (Alexandre Schneider/Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de abril de 2026 às 17h41.
Última atualização em 16 de abril de 2026 às 17h43.
A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 16, mostra que a opinião sobre a convocação de Neymar para a seleção brasileira e a Copa do Mundo pode ser influenciada pelo posicionamento político.
Eleitores de direita defendem majoritariamente o jogador, enquanto a esquerda concentra maior rejeição ao nome do atleta.
Entre os eleitores de direita, o apoio é consistente: 58% dos não bolsonaristas são favoráveis à convocação, percentual semelhante aos 57% registrados entre bolsonaristas.
Já no campo da esquerda, o cenário é mais crítico ao jogador. Entre lulistas, 50% são contra a convocação, enquanto 45% apoiam Neymar. Na esquerda não lulista, a rejeição é ainda maior: 59% são contra e apenas 33% defendem o atleta.
No quadro geral, o país segue dividido: 47% dos eleitores defendem a convocação, enquanto 45% são contrários, com redução do contingente de indecisos.
O histórico político do jogador explica o cenário mostrado pela pesquisa. Em 2022, Neymar declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que ainda repercute na avaliação de parte do eleitorado.
Hoje, a participação do jogador do Santos na Copa do Mundo dos Estados Unidos ainda é uma incógnita.
O técnico da seleção canarinho, Carlo Ancelotti, afirma que o jogador só participará do torneio se estiver 100% físicamente.
Para convencer o técnico brasileiro, o atacante terá pelo menos mais cinco jogos no Brasileirão, além de partidas da Sul-Americana e Copa do Brasil.
Os dados regionais da pesquisa mostram que a resistência ao jogador se concentra no Sul. Na região, 53% dos eleitores são contra a convocação, enquanto 40% apoiam o nome do atleta — o único recorte com maioria clara de rejeição.
No Nordeste, há leve vantagem para o apoio: 49% defendem Neymar, contra 45% que rejeitam. O Sudeste segue tendência semelhante, com 48% favoráveis e 43% contrários.
Já no bloco Centro-Oeste/Norte, o apoio também prevalece, com 46% a favor e 42% contra. Em todas as regiões, observa-se queda relevante dos indecisos (NS/NR), que variam entre 6% e 12%, indicando consolidação de opinião.