Lionel Messi retornará ao Barcelona em 2023, diz jornalista espanhola

O atacante do Paris Saint Germain, Lionel Messi, poderá retornar ao Barcelona segundo a jornalista Veronica Brunatti do canal espanhol Telemundo Deportes. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 4.

Os rumores de que o argentino retornaria ao clube, foi após a jornalista ter divulgado em seu Twitter que Messi retornará ao clube em 1º de junho de 2023. Até o momento, tanto o jogador como o clube, ainda não se posicionaram.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Messi saiu do clube em 5 de agosto em 2021, devido a um regulamento imposto pela La Liga, que determinou um teto salarial por time. Durante as negociações iniciais, Messi chegou a aceitar reduzir seu salário em 50% para seguir no clube, porem segundo o Barcelona, "obstáculos econômicos e estruturais" impediram a negociação.

Maior jogador da história do Barcelona, Messi fez 672 gols em 778 jogos em 17 temporadas. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis. Além disso, é o jogador que mais disputou partidas com a camisa azul grená. No clube desde dos 13 anos, o contrato do argentino com o clube espanhol se encerrou no dia 30 de junho.

Com a camisa do Barcelona, o argentino colecionou diversas premiações individuais. Ele foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, e também ficou seis vezes com a Chuteira de Ouro, oferecida ao maior artilheiro da Europa na temporada.

