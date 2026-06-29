Mesmo com interesse do Barcelona, Harry Kane deve ficar no Bayer de Munique, diz site

O atacante Harry Kane está próximo de ampliar seu vínculo com o Bayern de Munique, mesmo diante do interesse do Barcelona. A informação foi publicada pelo The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times. Capitão da Inglaterra e um dos principais destaques da atual Copa do Mundo, o jogador deve permanecer no clube alemão após o término do torneio.

Segundo a reportagem, o Barcelona realizou sondagens para entender a situação contratual do centroavante, mas recebeu como resposta que o atleta está satisfeito em Munique. Ainda de acordo com a publicação, Kane não pretende discutir seu futuro antes do fim da Copa do Mundo, previsto para 19 de julho.

O inglês chegou ao Bayern em 2023, após deixar o Tottenham, e rapidamente assumiu papel de protagonismo na equipe. O The Athletic informa que o contrato previa a possibilidade de acionar uma cláusula de saída durante o verão europeu, desde que a decisão fosse comunicada em janeiro — o que não ocorreu.

Conversas só depois da Copa

O interesse do clube catalão está inserido na busca por um atacante experiente para o elenco. No entanto, representantes de Kane indicaram que qualquer avanço nas conversas foi adiado até o encerramento do Mundial.

Desde que chegou ao Bayern de Munique, o atacante soma 147 partidas, com 146 gols marcados e 33 assistências em todas as competições. O desempenho o colocou entre os maiores artilheiros da história do clube, ocupando a sétima posição em pouco mais de duas temporadas.

Neste momento, o foco do jogador está na disputa da Copa do Mundo. Como capitão da seleção inglesa, Kane lidera a equipe, que se prepara para enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final.