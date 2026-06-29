Esporte

Fase de grupos copa 2026

Após sair na fase de grupos da Copa, Tchéquia anuncia saída de treinador

O treinador havia assinado contrato de dois anos ao assumir a seleção antes da repescagem

Miroslav Koubek observa seus jogadores durante confronto contra o México pela fase de grupos (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Miroslav Koubek observa seus jogadores durante confronto contra o México pela fase de grupos (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 15h39.

A Associação de Futebol da República Tcheca (FACR) anunciou nesta segunda-feira (29) a saída de Miroslav Koubek do comando da seleção nacional, após a eliminação da equipe ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O treinador, de 74 anos, havia garantido o retorno dos tchecos ao Mundial depois de duas décadas ao superar Irlanda e Dinamarca nos pênaltis, na repescagem europeia disputada em março.

No torneio, porém, o desempenho ficou abaixo das expectativas. A equipe somou apenas um ponto, no empate em 1 a 1 com a África do Sul, e foi derrotada por Coreia do Sul e México no Grupo A.

Em comunicado oficial, o presidente da FACR, David Trunda, informou que a decisão foi tomada em comum acordo. Segundo o dirigente, Koubek apresentou seu pedido de demissão, que foi aceito após reuniões realizadas ao longo do dia.

Contrato de dois anos

O treinador havia assinado contrato de dois anos ao assumir a seleção antes da repescagem, mas passou a ser alvo de críticas após a campanha no Mundial. Em nota, Koubek afirmou que sua decisão também foi influenciada pela repercussão negativa na imprensa, que, segundo ele, teria sido baseada em informações imprecisas.

A eliminação precoce também marcou o fim de ciclo de um dos principais nomes da equipe. O atacante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, anunciou aposentadoria da seleção após a Copa. Aos 30 anos, ele encerra sua trajetória com 56 partidas e 26 gols marcados.

A República Tcheca volta suas atenções agora para a disputa da Liga das Nações da Uefa 2026/2027. A equipe está no Grupo A3 da primeira divisão, ao lado de Croácia, Inglaterra e Espanha.
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