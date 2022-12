Memes da classificação do Brasil na Copa viralizam; veja os mais engraçados

Após a vitória do Brasil contra Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, por 4 a 1, a seleção se classificou para as quartas de final e disputará a etapa com a Croácia.

Cada vez mais próximo da taça, o Brasil segue como um dos favoritos para vencer a Copa do Mundo do Catar. Os brasileiros foram à loucura com o último jogo das oitavas de final, que já se iniciou com quatro gols no primeiro tempo.

A internet trouxe as famosas piadas e "memes" da partida, com muita animação para as quartas de final.

Veja a reação dos brasileiros ao do jogo do Brasil:

jajá nossa seleção entra em campo, mas antes: um recado do Canarinho… #MaisVivoDoQueNunca pic.twitter.com/Y7FQn9oZql — Vivo (@vivobr) December 5, 2022

Jogadores do Brasil erguem a bandeira de Pelé após a classificação para as quartas de final. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4aVTgNkph5 — Tracklist (@tracklist) December 5, 2022

QUE GOL FOI ESSEEEEEE

6 MINUTO SO DE JOGOOOOOOOO

VAMOOO BRASIL SIL SIL SIL🇧🇷💙💚 pic.twitter.com/fshzuuD6vs — ⚡️ (@emily_santox) December 5, 2022

KPOP? O ritmo que deu certo é o SAMBA, não tem jeito! Agora é foco nas quartas que a gente quer a sexta estrela no peito! #Brahmexa #BebaComModeração #publicidade pic.twitter.com/95O0MR9Xaj — O Brasil Que Deu Certo (@OBQDC) December 5, 2022

*nunca mais quero saber de copa* Brasil faz gol eu automaticamente: pic.twitter.com/dDZrOBaijQ — Pagina lixo (@paginalixo1) December 5, 2022

BRASIL CLASSIFICADO E QUEM NÃO TÁ ASSIM É MALUCO pic.twitter.com/dztna2PvHV — Cortes Cazé (@CortesCaze) December 5, 2022

FOFURA! Lucas Paquetá com os seus filhos e a esposa após a classificação do Brasil na #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZCMCU1LkT9 — Tracklist (@tracklist) December 5, 2022

Escalação do Brasil contra a Coreia do Sul

Alisson, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Q uando será o jogo de Brasil x Croácia?

O jogo das quartas de final do Brasil irá acontecer no dia 9 de dezembro às 12h no estádio Cidade da Educação.

Caso a seleção passe em segundo lugar e avance nas oitavas, a partida das quartas de final seria no dia 10 de dezembro às 12h no estádio Al Thumama.

