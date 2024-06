Medalha feita de Torre Eiffel e cerimônia no Rio Sena: 10 curiosidades sobre as Olimpíadas de Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser um evento marcante e inovador, trazendo uma série de novidades e características únicas que destacam a cidade como sede. Previsto para ocorrer entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024, esta será a terceira vez que Paris sediará os Jogos Olímpicos, tendo recebido o evento anteriormente em 1900 e 1924. A cidade luz se prepara para oferecer uma experiência inesquecível, tanto para atletas quanto para espectadores, integrando cultura, sustentabilidade e tecnologia de maneira inédita.

Com o tema "Jogos abertos para todos", Paris 2024 visa incluir a maior quantidade de pessoas possível, oferecendo acesso gratuito a muitas das atividades e eventos. A cerimônia de abertura, a ser realizada ao longo do rio Sena, será uma celebração de inclusão e inovação, marcando uma mudança significativa na forma como os Jogos são tradicionalmente apresentados.

Dez curiosidades sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024

1. Cerimônia de abertura no rio Sena

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a cerimônia de abertura será realizada fora de um estádio, ao longo do rio Sena. Com mais de 600 mil espectadores esperados, a cerimônia contará com a participação de atletas em barcos desfilando por seis quilômetros do rio, passando por marcos icônicos como Notre-Dame e a Torre Eiffel. A celebração final ocorrerá no Trocadéro, criando uma atmosfera inclusiva e acessível para todos.

2. Medalhas feitas com ferro da Torre Eiffel

As medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão especialmente significativas, contendo pedaços do ferro da Torre Eiffel. Esta iniciativa simboliza a conexão histórica e cultural entre a cidade e o evento, reforçando a identidade parisiense.

3. Sede do surfe em Teahupo’o, Tahiti

O surfe será realizado a mais de 15 mil quilômetros de Paris, nas famosas ondas de Teahupo’o, no Taiti. Este local é conhecido por suas condições desafiadoras e será um destaque esportivo, representando a vasta diversidade geográfica da França.

4. Primeiros Jogos alinhados ao Acordo de Paris

Paris 2024 será a primeira edição dos Jogos Olímpicos totalmente alinhada ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Os organizadores se comprometeram a tornar esses Jogos os mais sustentáveis da história, com diversas iniciativas ecológicas e de redução de emissões de carbono.

5. Inclusão de novos esportes

A edição de 2024 verá a estreia de novos esportes no programa olímpico, incluindo o breakdancing. Além disso, esportes como skate, escalada e surfe, introduzidos recentemente, continuarão a fazer parte dos Jogos, atraindo um público mais jovem e diversificado.

6. Acesso gratuito para muitos espectadores

A cerimônia de abertura será aberta a um grande público, com entrada gratuita para a maioria dos espectadores nas margens superiores do Sena. Aqueles que desejarem assistir da margem inferior precisarão de ingressos. Oitenta telões e alto-falantes garantirão que todos possam apreciar o espetáculo.

7. Inovação no transporte

Para facilitar o acesso aos eventos, Paris está modernizando seu sistema de transporte, incluindo novas linhas de metrô no projeto Grand Paris Express. No entanto, algumas dessas melhorias não estarão completas a tempo dos Jogos, o que pode impactar a mobilidade durante o evento.

8. Vila Olímpica em Saint-Denis

A Vila Olímpica será localizada em Saint-Denis, abrigando aproximadamente 14.500 atletas e oficiais. A vila incluirá zonas residenciais, esportivas e comerciais, proporcionando uma infraestrutura completa e moderna para os participantes dos Jogos.

9. História e simbolismo no logo

O logo dos Jogos de Paris 2024 combina uma medalha de ouro, uma chama olímpica e a figura de Marianne, símbolo da República Francesa. Esta combinação representa os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, conectando o evento à rica história francesa.

10. Concertos e eventos culturais

Os Jogos de Paris 2024 serão acompanhados por uma série de eventos culturais, incluindo concertos e performances. A música oficial, intitulada "Parade", foi composta por Victor le Masne e será executada ao vivo, celebrando o espírito olímpico com uma fusão de sons sinfônicos e eletrônicos.