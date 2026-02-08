Adriano Gomes de Lima, campeão paralímpico, morre aos 52 anos

O campeão paralímpico Adriano Gomes de Lima, um dos nomes mais representativos da natação brasileira, morreu neste sábado, 7, em Natal (RN).

Ele tinha 52 anos e enfrentava um câncer ósseo (sarcoma) diagnosticado em 2024, segundo informações divulgadas por entidades esportivas.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) emitiu nota de pesar neste domingo, 8, e ressaltou que Adriano “está entre os grandes medalhistas paralímpicos da história do Brasil”.

Ao longo de sua carreira, ele conquistou nove medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo uma de ouro, cinco de prata e três de bronze, em seis edições da competição.

Trajetória de superação e destaque internacional

Natural de Natal, Adriano começou a nadar como parte de um processo de reabilitação após sofrer um acidente aos 17 anos que o deixou paraplégico. A partir da natação, construiu uma carreira de mais de três décadas no esporte paralímpico, competindo em Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

Além de suas conquistas em Jogos Paralímpicos, o ex-nadador disputou cinco edições dos Jogos Parapan-Americanos, onde somou 30 medalhas, e obteve 12 pódios em Campeonatos Mundiais de natação.

Em 2025, Adriano foi reconhecido pelo CPB durante as comemorações dos 30 anos da entidade, destacando sua contribuição ao desenvolvimento do paradesporto no Brasil.

Homenagens e legado esportivo

Organizações esportivas, colegas e instituições manifestaram pesar pela morte de Adriano, ressaltando seu papel como referência técnica e inspiracional para gerações de atletas paralímpicos. O ex-nadador era frequentemente citado como símbolo da superação e dedicação dentro e fora das piscinas.

O sepultamento de Adriano Gomes de Lima está previsto para este domingo, às 16h30, no Cemitério do Bom Pastor, em Natal, após a missa de corpo presente às 14h na Paróquia Jesus Bom Pastor.