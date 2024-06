Como vai ser a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem uma cerimônia de abertura revolucionária, marcada para o dia 26 de julho de 2024. Em uma inovação sem precedentes, a abertura será realizada ao longo do rio Sena, no coração de Paris, em vez de um estádio. Esta decisão reflete o desejo da capital francesa de reinventar o modelo dos Jogos, tornando-os mais acessíveis e integrados à cidade.

Com a expectativa de atrair mais de 600 mil espectadores, a cerimônia será a maior da história olímpica. Esta será a primeira vez que o desfile dos atletas ocorrerá fora de um estádio, com mais de 10 mil atletas de 200 países desfilando em 160 barcos ao longo de 6 quilômetros de rio, passando por marcos icônicos como Notre-Dame, o Louvre e a Torre Eiffel. A realização de uma cerimônia aberta ao público, com entrada gratuita para a maioria dos espectadores, é uma grande novidade, permitindo que moradores de Paris e visitantes de todo o mundo participem desse evento histórico.

Detalhes da cerimônia

Os torcedores não precisarão de ingressos para acessar o cais superior, mas aqueles que desejarem assistir à cerimônia no cais inferior, entre as pontes Austerlitz e Iéna, precisarão adquirir ingressos. Oitenta telões e alto-falantes estrategicamente posicionados garantirão que todos possam aproveitar a atmosfera mágica deste espetáculo que se espalhará por toda a capital francesa. O evento promete ser uma celebração de inclusão, diversidade e inovação, com apresentações artísticas, hologramas sobre a água e shows aéreos

A escolha de realizar a cerimônia no rio Sena é parte de uma estratégia maior para integrar os Jogos à cidade e envolver a população local. A expectativa é que o evento promova um legado duradouro de inclusão e sustentabilidade. Projetos como a construção de novas instalações esportivas e a transformação de áreas urbanas fazem parte desse plano, garantindo benefícios duradouros para a cidade e seus habitantes.

Quem vai cantar na cerimônia?

O tema oficial dos Jogos de Paris 2024 foi revelado recentemente. Intitulada "Parade" (Desfile), a composição do diretor musical Victor le Masne combina sons sinfônicos e eletrônicos, e foi executada ao vivo pela Orquestra de Marselha, no Palais du Pharo, durante a cerimônia da chegada da tocha olímpica. Esta música instrumental acompanhará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, desde a chegada da tocha em Marselha até os locais de competição, incorporando o espírito dinâmico e universal do maior evento esportivo do planeta.

A escolha do rio Sena como palco principal não apenas celebra a beleza de Paris, mas também simboliza o fluxo e a conexão entre as pessoas e os atletas de todo o mundo. A cerimônia contará com a participação de Aya Nakamura, cantora maliana e francesa considerada a artista francófona feminina mais transmitida no mundo. Nakamura, que cresceu nos subúrbios parisienses, estará no centro das atenções culturais ao cantar uma música de Edith Piaf, uma figura chave na identidade musical e nacional da França. Este aspecto da cerimônia já gerou controvérsias e debates sobre herança, valores e identidade francesa, destacando a tensão entre tradição e modernidade na cultura francesa.

Uma revolução Olímpica

Paris 2024 será um marco não só pela inovação da cerimônia de abertura, mas também por várias outras razões. Será a primeira edição dos Jogos Olímpicos com paridade de gênero completa, com 50% dos atletas sendo mulheres. Além disso, novos esportes e formatos revisados serão introduzidos, como o breaking (uma forma de dança urbana), ampliando ainda mais o alcance e a relevância dos Jogos para diferentes públicos.

Os Jogos também prometem ser os maiores Jogos Paralímpicos da história, com 549 eventos e mais de 3,4 milhões de ingressos à venda. Isso demonstra o compromisso de Paris com a inclusão e a diversidade, celebrando a excelência atlética em todas as suas formas.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto de 2024. Com sua abordagem inovadora e inclusiva, Paris está preparada para oferecer uma das cerimônias de abertura mais memoráveis da história olímpica, celebrando o espírito esportivo e a união global em um cenário verdadeiramente icônico.