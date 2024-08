Medalha de ouro, prata e bronze: quanto os atletas ganham nas Paralimpíadas de Paris

A Paralimpíada de Paris já começou com boas apostas de medalha para o Brasil: Gabrielzinho conquistou o ouro na prova dos 100m costas S2, Phelipe Rodrigues conquistou a prata nos 50 metros livre, Bruna Alexandre e Danielle Rauen garantiram o pódio no tênis de mesa. Além de voltarem com a medalha no peito, os atletas também receberão uma boa quantia em dinheiro pelas conquistas no mundial.

O valor varia de acordo com a medalha recebida e também pela modalidade disputada, individual ou em equipe. O Comitê Paralímpico Brasileiro já anunciou que quer superar a remuneração feita nas Paralimpíadas de Tóquio, quando distribuiu R$ 7 milhões em premiações. Naquele ano, o Brasil conquistou 72 pódios.

Nos Jogos de Paris, no caso dos atletas paralímpicos, os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros que subirem ao pódio também serão bonificados. A premiação é de 20% do valor da maior medalha conquistada pelo atleta e 10% de cada uma das demais. O valor das medalhas paralímpicas é correspondente a 71% do valor das premiações dos Jogos Olímpicos.

Atletas desfilam pela Champs-Elysees, em final de tarde sem chuva

Show da Patrulha Acrobática Francesa que coloriu o céú de Paris com as cores da bandeira da França

"Gangue criativa" e a "sociedade rígida": mensagem de inclusão

Delegação do Brasil desfila na Place de la Concorde durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em Paris, em 28 de agosto de 2024

Veja quanto os atletas paralímpicos recebem por medalha

Modalidades individuais

Ouro: R$ 250 mil

Prata: R$ 100 mil

Bronze: R$ 50 mil

Modalidades coletivas, por equipes, revezamentos e em pares

Ouro: R$ 125 mil (cada atleta)

Prata: R$ 50 mil (cada atleta)

Bronze: R$ 50 mil (cada atleta)

Quanto os atletas receberam com as medalhas das Olimpíadas de Paris

Individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

Grupo (dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil

Coletivo (sete ou mais atletas)