Gabrielzinho conquista primeiro ouro do Brasil na Paralimpíada de Paris 2024

Gabriel Araújo, porta-bandeira do Brasil, conquistou a primeira medalha do país nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e foi logo um ouro.

O nadador venceu a prova dos 100m costas S2, destinada a atletas com grandes limitações físico-motoras, com o tempo de 1min53s67 na Arena La Défense. Esse resultado não apenas marcou o melhor tempo de sua carreira, mas também estabeleceu um novo recorde das Américas.

O segundo lugar ficou com Vladimir Danilenko, atleta neutro, com 2min01s34, enquanto o chileno Alberto Caroly Diaz completou o pódio com 2min01s97.

Essa é a quarta medalha paralímpica de Gabriel Araújo. Nos Jogos de Tóquio 2020, ele conquistou a prata nessa mesma prova, além de dois ouros nos 200m livre e 50m costas. Atualmente, ele é bicampeão mundial dos 100m costas S2.

Menos de 12 horas após participar da cerimônia de abertura, Gabrielzinho voltou à piscina para liderar as eliminatórias com um tempo de 1min59s54, mais de dois segundos à frente do chileno Diaz, que era o então campeão paralímpico. Na ocasião, Gabriel comentou que estava satisfeito com o tempo, mas que seria "mais agressivo para a final", pois havia guardado energia para a prova decisiva.

Com uma meta clara de conquistar três ouros em Paris, Gabriel ainda competirá nos 50m costas e 200m livre. Seus resultados recentes indicam que o objetivo é bem possível. No Parapan de 2023, no Chile, ele conquistou cinco ouros (50m livre, 50m costas, 100m livre, 100m costas e 200m livre). Já no Mundial de Manchester 2023, ele também levou ouro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre.

Por suas conquistas, Gabriel foi eleito o melhor atleta paralímpico do Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, junto com Bruna Alexandre, atleta de tênis de mesa.

Além de Gabriel, Andrey Madeira ficou em oitavo nos 400m livre S9, e José Ronaldo da Silva foi desclassificado nos 100m costas S1 por queimar a largada.