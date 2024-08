Brasil nas Paralimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo neste sábado, 31 de agosto

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 continuam neste sábado, 31, e atletas brasileiros estarão em ação em várias modalidades, buscando medalhas e vitórias em competições como natação, atletismo, bocha, ciclismo e goalball.

Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir aos atletas brasileiros:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Paralimpíadas de Paris 2024 hoje

Natação

04:30 - Masculino - 100m Costas S12 - Classificatórias - Douglas Matera

- Douglas Matera 04:38 - Feminino - 100m Costas S12 - Classificatórias - Carol Santiago

- Carol Santiago 04:46 - Masculino - 200m Livre S14 - Classificatórias - Gabriel Bandeira

- Gabriel Bandeira 05:53 - Masculino - 50m Costas S2 - Classificatórias - Gabriel Araújo

- Gabriel Araújo 06:38 - Masculino - 50m Livre S11 - Classificatórias - Matheus Rheine

Atletismo

05:08 - Feminino - Lançamento de Disco F57 - Final - Julyana da Silva

- Julyana da Silva 07:24 - Masculino - 400m Rasos T11 - Classificatórias - Daniel Mendes

- Daniel Mendes 14:00 - Masculino - Lançamento de Dardo F57 - Final - Cícero Nobre

- Cícero Nobre 14:13 - Feminino - 1500m Rasos T13 - Final - Edneusa Santos

- Edneusa Santos 14:20 - Masculino - 100m Rasos T44 - Classificatórias - Matheus de Lima

- Matheus de Lima 16:25 - Feminino - 200m Rasos T36 - Classificatórias - Samira Brito e Verônica Hipólito

Bocha

06:40 - Masculino - Individual BC4 - Fase de Grupos - André Costa vs Zheng Yuansen

- vs Zheng Yuansen 07:50 - Feminino - Individual BC1 - Fase de Grupos - Andreza Oliveira vs Yuriko Fujii

- vs Yuriko Fujii 09:00 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Evelyn Oliveira vs Jamieson Leeson

- vs Jamieson Leeson 09:00 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Evani Calado vs Elanza Jordaan

- vs Elanza Jordaan 12:00 - Masculino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Mateus Carvalho vs Grigorios Polychronidis

Ciclismo Pista

05:00 - Feminino - Contrarrelógio 500m C1-2-3 - Classificatórias - Sabrina Custódia

- Sabrina Custódia 06:48 - Masculino - Perseguição Individual C5 - Classificatórias - Lauro Chaman

Goalball

09:45 - Feminino - Fase de Grupos - China vs Brasil

- China vs Brasil 12:30 - Masculino - Fase de Grupos - Brasil vs Irã

Parataekwondo

05:20 - Masculino - Até 80kg - Oitavas de Final - Claro Lopes vs Nikola Spajic

Vôlei Sentado

15:00 - Feminino - Fase de Grupos - Canadá vs Brasil

Remo Paralímpico

04:30 - Feminino - Skiff Simples PR1 - Repescagem - Claudia Santos

- Claudia Santos 06:10 - Misto - Skiff Duplo PR3 - Repescagem - Brasil

- Brasil 06:30 - Misto - Quatro Com PR3 - Repescagem - Brasil

Tiro com Arco Paralímpico

04:34 - Feminino - Individual W1 - Oitavas de Final - Juliana Silva vs Victoria Kingstone

- vs Victoria Kingstone 10:47 - Feminino - Arco Composto Individual - Oitavas de Final - Jane Karla Rodrigues vs Zhou Jiamin

Onde assistir online às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, sábado, 31?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, sábado, 31?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela SporTV e Globoplay.

Quais brasileiros vão competir nas Paralimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem Julyana da Silva no lançamento de disco, André Costa na bocha, e os times de goalball.

