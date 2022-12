Mbappé volta a treinar três dias após derrota na final da Copa

Autor de três gols na final da Copa do Mundo do Catar, o atacante Kylian Mbappé não perdeu tempo e já está de volta aos treinos do PSG. O próprio clube anunciou seu retorno, postando uma foto do atacante em suas redes.

"Bom dia, Mbappé", escreveu o clube na postagem. O atacante também apareceu cumprimentando o técnico Christophe Galtier.

Segundo a imprensa europeia, o retorno rápido surpreendeu. Esperava-se que o atacante aproveitasse um curto período de folga por conta do Mundial, como é de praxe com atletas que disputam o torneio até suas fases finais e se desgastam mais fisicamente e mentalmente.

Kylian terminou como artilheiro da Copa, com oito gols marcados. Mas nem o hat-trick e a atuação histórica na decisão conseguiram evitar a derrota da França para a Argentina nos pênaltis (4 a 2).

O PSG faz amistoso nesta quarta-feira contra o Quevilly. Mas o retorno oficial à Ligue 1 está marcado para o dia 28, contra o Strasbourg. Invicto, o clube parisiense lidera o campeonato com 41 pontos em 15 rodadas.