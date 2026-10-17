João Fonseca encerra temporada de 2026 para priorizar recuperação de lesão

O brasileiro agradeceu o apoio recebido dos torcedores e reforçou que o foco, neste momento, é concluir a recuperação física e preparar-se para a próxima temporada (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP)
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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14h42.
Última atualização em 17 de outubro de 2026 às 14h45.
João Fonseca encerrou antecipadamente sua temporada de 2026 para se recuperar de uma lesão abdominal. O brasileiro ficará fora dos torneios da Basileia e de Paris, com expectativa de terminar o ano próximo da 40ª posição do ranking mundial. Apesar dos problemas físicos, alcançou as quartas de final de Roland Garros e Monte Carlo. O retorno às competições está previsto para 2027, mas o tenista mantém uma partida-exibição contra Carlos Alcaraz, marcada para dezembro, em São Paulo.
João Fonseca anunciou o encerramento antecipado de sua temporada de 2026. Aos 20 anos, o tenista brasileiro, atual número 1 do país e 29º colocado no ranking mundial da ATP, decidiu, em conjunto com sua equipe, não disputar mais torneios oficiais neste ano para priorizar a recuperação de uma lesão abdominal. A decisão busca evitar uma volta precipitada às quadras, com o retorno às competições previsto para 2027.
Com a mudança de planos, Fonseca está fora do ATP 500 da Basileia, na Suíça, onde defenderia o título conquistado em 2025, e do Masters 1000 de Paris. A ausência nos dois torneios também terá consequências para sua posição no ranking mundial, já que o brasileiro deixará de defender 550 pontos obtidos na temporada passada: 500 pelo título na Basileia e 50 pelo desempenho em Paris. Com isso, a expectativa é que encerre o ano próximo da 40ª colocação. Sua melhor posição na carreira permanece sendo o 24º lugar.
O calendário de 2026 foi prejudicado por uma série de problemas físicos. Além da lesão abdominal, Fonseca enfrentou dores e lesões na região lombar, no punho direito e no ombro direito. Em agosto, o problema no abdômen o obrigou a abandonar o Masters 1000 de Cincinnati e, posteriormente, desistir da disputa do US Open.
Sua última partida oficial ocorreu em 14 de setembro, pela Copa Davis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o brasileiro venceu o suíço Dominic Stricker. Desde então, a prioridade tem sido a recuperação física, sem estabelecer uma data antecipada para o retorno às competições.
Apesar das dificuldades, Fonseca obteve resultados expressivos ao longo da temporada. Seu principal desempenho foi em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final e registrou sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam. No caminho até essa fase, derrotou o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada.
O brasileiro também chegou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, sendo eliminado pelo alemão Alexander Zverev. Além disso, enfrentou os principais nomes do circuito: o italiano Jannik Sinner, em Indian Wells, e o espanhol Carlos Alcaraz, em Miami.
Ao todo, Fonseca venceu 20 das 33 partidas disputadas em 2026. Embora tenha alcançado as quartas de final em Roland Garros e Monte Carlo, o tenista não chegou às semifinais de nenhum torneio ATP nesta temporada.
Mesmo sem novos compromissos oficiais em 2026, Fonseca mantém a participação em uma partida-exibição contra Carlos Alcaraz, marcada para 12 de dezembro, no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.
O brasileiro agradeceu o apoio recebido dos torcedores e reforçou que o foco, neste momento, é concluir a recuperação física e preparar-se para a próxima temporada. A decisão de não antecipar o retorno reflete a intenção de iniciar 2027 em melhores condições para competir no circuito profissional.
O tenista decidiu priorizar a recuperação de uma lesão abdominal para evitar um retorno precipitado às quadras.
O brasileiro está fora do ATP 500 da Basileia, na Suíça, e do Masters 1000 de Paris.
A expectativa é que o brasileiro encerre a temporada próximo da 40ª colocação do ranking da ATP, após deixar de defender 550 pontos conquistados em 2025.
O principal destaque foi a campanha nas quartas de final de Roland Garros, sua melhor participação em um torneio de Grand Slam. O tenista também chegou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.
O retorno aos torneios oficiais está previsto para 2027. Antes disso, o brasileiro tem uma partida-exibição contra Carlos Alcaraz marcada para 12 de dezembro de 2026, em São Paulo.