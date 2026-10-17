João Fonseca encerra temporada de 2026 para priorizar recuperação de lesão

RESUMO ＋ João Fonseca encerrou antecipadamente sua temporada de 2026 para se recuperar de uma lesão abdominal. O brasileiro ficará fora dos torneios da Basileia e de Paris, com expectativa de terminar o ano próximo da 40ª posição do ranking mundial. Apesar dos problemas físicos, alcançou as quartas de final de Roland Garros e Monte Carlo. O retorno às competições está previsto para 2027, mas o tenista mantém uma partida-exibição contra Carlos Alcaraz, marcada para dezembro, em São Paulo.

João Fonseca anunciou o encerramento antecipado de sua temporada de 2026. Aos 20 anos, o tenista brasileiro, atual número 1 do país e 29º colocado no ranking mundial da ATP, decidiu, em conjunto com sua equipe, não disputar mais torneios oficiais neste ano para priorizar a recuperação de uma lesão abdominal. A decisão busca evitar uma volta precipitada às quadras, com o retorno às competições previsto para 2027.

Com a mudança de planos, Fonseca está fora do ATP 500 da Basileia, na Suíça, onde defenderia o título conquistado em 2025, e do Masters 1000 de Paris. A ausência nos dois torneios também terá consequências para sua posição no ranking mundial, já que o brasileiro deixará de defender 550 pontos obtidos na temporada passada: 500 pelo título na Basileia e 50 pelo desempenho em Paris. Com isso, a expectativa é que encerre o ano próximo da 40ª colocação. Sua melhor posição na carreira permanece sendo o 24º lugar.

Temporada marcada por lesões

O calendário de 2026 foi prejudicado por uma série de problemas físicos. Além da lesão abdominal, Fonseca enfrentou dores e lesões na região lombar, no punho direito e no ombro direito. Em agosto, o problema no abdômen o obrigou a abandonar o Masters 1000 de Cincinnati e, posteriormente, desistir da disputa do US Open.

Sua última partida oficial ocorreu em 14 de setembro, pela Copa Davis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o brasileiro venceu o suíço Dominic Stricker. Desde então, a prioridade tem sido a recuperação física, sem estabelecer uma data antecipada para o retorno às competições.

Quartas de final em Roland Garros foi o destaque

Apesar das dificuldades, Fonseca obteve resultados expressivos ao longo da temporada. Seu principal desempenho foi em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final e registrou sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam. No caminho até essa fase, derrotou o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada.

O brasileiro também chegou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril, sendo eliminado pelo alemão Alexander Zverev. Além disso, enfrentou os principais nomes do circuito: o italiano Jannik Sinner, em Indian Wells, e o espanhol Carlos Alcaraz, em Miami.

Ao todo, Fonseca venceu 20 das 33 partidas disputadas em 2026. Embora tenha alcançado as quartas de final em Roland Garros e Monte Carlo, o tenista não chegou às semifinais de nenhum torneio ATP nesta temporada.

Exibição contra Alcaraz segue no calendário

Mesmo sem novos compromissos oficiais em 2026, Fonseca mantém a participação em uma partida-exibição contra Carlos Alcaraz, marcada para 12 de dezembro, no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

O brasileiro agradeceu o apoio recebido dos torcedores e reforçou que o foco, neste momento, é concluir a recuperação física e preparar-se para a próxima temporada. A decisão de não antecipar o retorno reflete a intenção de iniciar 2027 em melhores condições para competir no circuito profissional.