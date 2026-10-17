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Lula x Flávio: onde assistir e o que esperar do debate de domingo

Primeiro encontro do segundo turno acontece neste domingo, 18, às 20h, com transmissão pela TV, pelo rádio e pela internet

Lula e Flávio: candidatos debatem no domingo, 18 (Ricardo Stuckert/Vittor Sales)

Lula e Flávio: candidatos debatem no domingo, 18 (Ricardo Stuckert/Vittor Sales)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 16h41.

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O primeiro debate presidencial do segundo turno será realizado neste domingo, 18, às 20h, nos estúdios da Band, em São Paulo. Lula e Flávio Bolsonaro terão três blocos de discussão, com mediação de Adriana Araújo e Eduardo Oinegue. O encontro será transmitido pela televisão, pelo rádio e pela internet.

O primeiro debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais acontece neste domingo, 18, às 20h, no horário de Brasília. Organizado pelo Grupo Bandeirantes, o encontro será realizado nos estúdios da emissora, em São Paulo, com transmissão pela televisão, pelo rádio e pela internet.

Os dois candidatos confirmaram presença. A mediação ficará a cargo dos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, que conduzirão uma discussão dividida em três blocos, com perguntas e espaço para confronto direto.

O evento será realizado em parceria com o Estadão e as emissoras Cultura, Gazeta e Jovem Pan, a uma semana da votação de 25 de outubro.

Onde assistir ao debate da Band?

O público poderá acompanhar o encontro ao vivo pela Band, na TV aberta, e pela BandNews TV, na televisão por assinatura. Na internet, a transmissão estará disponível no site Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

As rádios Bandeirantes e BandNews FM também transmitirão o debate. A operação inclui os veículos parceiros do encontro, ampliando a distribuição para além dos canais do Grupo Bandeirantes.

Antes do início, a Sala Digital, organizada em parceria com o Google, terá uma transmissão nas plataformas digitais a partir das 19h. Durante o debate, a equipe acompanhará os assuntos que despertarem interesse nas buscas e fornecerá informações para a cobertura jornalística.

Como serão as regras do debate?

O formato anunciado pela Band combina perguntas dos mediadores com momentos em que os candidatos poderão questionar diretamente o adversário. A ordem das respostas será definida por sorteio prévio.

No primeiro bloco, os apresentadores farão uma pergunta para cada candidato. Em seguida, Lula e Flávio terão 15 minutos cada para administrar o confronto direto, com liberdade para circular pelo estúdio.

O segundo bloco também começará com perguntas dos mediadores. Na sequência, um candidato formulará uma questão ao outro, em uma dinâmica que prevê tempo para pergunta, resposta, réplica e tréplica.

O terceiro bloco seguirá a estrutura do anterior e reservará espaço para as considerações finais dos presidenciáveis.

Segundo Rodolfo Schneider, diretor-geral de Jornalismo e Esporte do Grupo Bandeirantes, o formato privilegia o confronto direto entre os candidatos.

O que acontece depois do debate?

O programa Canal Livre será exibido ao vivo após o encontro, com análise das propostas e do desempenho dos candidatos.

A apresentação ficará com Rodolfo Schneider, acompanhado pelos jornalistas Fernando Mitre e Carlos Andreazza, pelos cientistas políticos Deysi Cioccari e Fernando Schüler e por Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas.

Na reta final da campanha, a TV Globo também prevê um debate entre os candidatos na sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional, dois dias antes da votação.

Perguntas frequentes

Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O debate começa às 20h de domingo, 18 de outubro, pelo horário de Brasília.

Onde assistir ao debate ao vivo?

A transmissão estará na Band, na BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no site Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

Quem serão os mediadores?

Os jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue conduzirão o encontro nos estúdios da Band, em São Paulo.

Como será o formato?

Serão três blocos, com perguntas dos mediadores, confronto direto entre os candidatos e considerações finais. No primeiro bloco, cada candidato terá 15 minutos para administrar o embate com o adversário.

Quando será o debate da Globo?

O encontro está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional.

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