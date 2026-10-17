OpenCode relata ataque de destilação em massa e alerta usuários afetados

RESUMO ＋ O OpenCode informou que uma violação de segurança atingiu 1,4% dos usuários de seu Console. A empresa relacionou o episódio a um ataque de destilação em larga escala, prática usada para reproduzir capacidades de modelos de IA, e afirmou ter avisado os afetados por e-mail.

Uma violação de segurança atingiu 1,4% dos usuários do OpenCode Console, informou a empresa neste sábado, 17. Segundo o comunicado publicado no X (antigo Twitter), o episódio ocorreu na noite anterior e está relacionado a um ataque de destilação de inteligência artificial em larga escala.

O grupo afetado corresponde a uma parcela dos usuários que tinham provedores externos vinculados ao serviço. A empresa afirmou ter enviado avisos por e-mail naquela manhã e disse que quem não recebeu a mensagem não foi atingido.

Na publicação, o OpenCode informou que o incidente continuava em andamento e que trabalhava com Anthropic, OpenAI e Google para remediá-lo. A companhia não identificou os responsáveis nem detalhou o caminho usado para comprometer o serviço.

We had a security breach last night related to a large scale distillation attack that impacted 1.4% of OpenCode Console users We have notified them all this morning via email. If you did not get an email you were not impacted, it was a subset of users who had external providers linked The incident is ongoing so we cannot share more details at this point but we are working with Anthropic, OpenAI, and Google to remediate — OpenCode (@opencode) October 17, 2026

O que é um ataque de destilação de IA?

A destilação consiste em usar as respostas de um modelo de inteligência artificial para treinar outro, transferindo parte de suas capacidades. A técnica pode ser empregada com autorização, inclusive para desenvolver sistemas menores e mais baratos.

A controvérsia aparece quando essa coleta envolve acesso indevido ou viola as condições estabelecidas pelo fornecedor. A Anthropic, por exemplo, já afirmou ter identificado campanhas de uso não autorizado do Claude para treinar sistemas de outras empresas.

No caso do OpenCode, a classificação do episódio como ataque de destilação é da própria companhia. A mensagem não explica como a tentativa de coletar respostas se relaciona com a violação de segurança, nem apresenta evidências de que algum modelo tenha sido efetivamente treinado com o material obtido.

O que faz o OpenCode Console?

O OpenCode é um agente de IA de código aberto voltado à programação, disponível por terminal, aplicativo para computador e extensão para ambiente de desenvolvimento. Ele permite trabalhar com modelos de diferentes fornecedores.

O Console funciona como uma porta de acesso a modelos selecionados pela equipe, com cobrança por uso. Sua utilização é opcional, e a documentação permite conectar o agente a outros provedores. Por isso, o percentual divulgado pela empresa se refere aos usuários do Console, e não a todas as pessoas que utilizam o OpenCode.

Quais informações ainda não foram divulgadas?

O comunicado não informa o número absoluto de contas atingidas, quais dados foram acessados ou se houve exposição de código, conversas ou credenciais. Também não apresenta uma estimativa de prejuízo financeiro nem estabelece um prazo para concluir a resposta ao incidente.

A participação de Anthropic, OpenAI e Google na remediação tampouco significa que os sistemas dessas três empresas tenham sido invadidos. A publicação identifica uma colaboração na resposta ao episódio, sem descrever comprometimento da infraestrutura dos fornecedores.