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Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Duelo marca o encontro entre o 2º e 3º colocados da competição

(Esportes/Exame)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07h44.

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Athletico e Palmeiras entram em campo neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Panorama das Equipes

  • Athletico: O Furacão ocupa a 3ª posição na tabela do Brasileirão. A equipe chega embalada após golear a Chapecoense por 4 a 1, fora de casa, na rodada anterior.

  • Palmeiras: Na 2ª colocação da competição — apenas um ponto atrás do líder Flamengo —, o Alviverde vive ótima fase recente. Além de vencer o Fluminense por 2 a 1 fora de casa e o Bahia por 1 a 0 em casa, o time vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o rival Corinthians no Nubank Parque. Para este confronto, o técnico Abel Ferreira volta ao banco de reservas após cumprir suspensão na Libertadores.

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2026 (31ª rodada)

  • Data e Horário: 17 de outubro de 2026, às 19h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba (PR)

  • Onde Assistir: Prime Video

Prováveis Escalações

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann) Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendonza; Leozinho, Viveros e João Cruz.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira) Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Arias e Flaco López.

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