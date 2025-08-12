Esporte

Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h29.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 14h38.

Fortaleza e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta terça-feira, 12 de agosto, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Fortaleza chega para este confronto após uma goleada sofrida no Brasileirão e busca a recuperação no torneio continental. Já o Vélez Sarsfield também vive um momento instável e busca a reabilitação.

O Fortaleza avançou às oitavas de final depois de terminar na 2ª posição do Grupo E, com 8 pontos, conquistados em 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 8 gols e sofrendo 5 gols.

O Vélez Sarsfield se classificou depois de liderar o Grupo H, com 11 pontos, em 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcando 11 gols e sofrendo 4 gols.

Prováveis escalações:

Fortaleza:

Vinicius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

Vélez Sarsfield:

Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez, Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza x Vélez Sarsfield?

O jogo desta terça-feira, 19h, entre Fortaleza e Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Fortaleza x Vélez Sarsfield?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ e pela ESPN.

