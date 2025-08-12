Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Repórter
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h29.
Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 14h38.
Fortaleza e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta terça-feira, 12 de agosto, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Fortaleza chega para este confronto após uma goleada sofrida no Brasileirão e busca a recuperação no torneio continental. Já o Vélez Sarsfield também vive um momento instável e busca a reabilitação.
O Fortaleza avançou às oitavas de final depois de terminar na 2ª posição do Grupo E, com 8 pontos, conquistados em 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 8 gols e sofrendo 5 gols.
O Vélez Sarsfield se classificou depois de liderar o Grupo H, com 11 pontos, em 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcando 11 gols e sofrendo 4 gols.
Vinicius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.
Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez, Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+ e pela ESPN.