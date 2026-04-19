Manchester X Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Partida disputada neste domingo é decisiva para a reta final do campeonato inglês

Manchester X Arsenal: clubes se enfrentam neste domingo (Matt McNulty/Getty Images)

Manchester X Arsenal: clubes se enfrentam neste domingo (Matt McNulty/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de abril de 2026 às 06h00.

Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo, 19, pela Premier League.

O duelo, no Etihad Stadium, é decisivo na disputa pelo título. O Arsenal lidera com 70 pontos, enquanto o Manchester City aparece na segunda posição com 64, mas com um jogo a menos.

O time de Pep Guardiola vem de vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea. Já a equipe de Mikel Arteta foi derrotada pelo Bournemouth, resultado que manteve a disputa aberta na reta final da competição. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1.

Que horas assistir a Manchester X Arsenal?

A partida acontece às 12h30 do horário de Brasília, neste domingo, 19.

Onde assistir a Manchester X Arsenal?

O jogo entre Manchester City e Arsenal será transmitido pela ESPN (TV Fechada) e pela Disney+(streaming).

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Doku, Semenyo e Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

Arsenal

Raya; White (Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Madueke, Martinelli e Havertz.

Técnico: Mikel Arteta

