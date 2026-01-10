Manchester City x Exeter: onde assistir e horário pela Copa da Inglaterra

O Manchester City e o Exeter se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

O time comandado por Pep Guardiola vive um momento instável, com três empates consecutivos que dificultaram a briga pelo título da Premier League. Para o confronto eliminatório, Guardiola deve apostar em uma equipe alternativa, com jovens da base e atletas com menos minutos na temporada, visando preservar seus principais jogadores e evitar novas lesões.

O Exeter, que disputa a terceira divisão do futebol inglês, chega embalado com duas vitórias nos últimos três jogos. No entanto, na League One, ocupa apenas a 14ª colocação, longe da zona de acesso.

Provável escalação do Exeter: Whitworth; Sweeney, Fitzwater, Turns; Niskanen, Doyle-Hayes, Brierley, McMillan; Cole, Aitchison; Wareham. Técnico: Gary Caldwell.

O jogo deste sábado, 12h, entre Manchester City e Exeter terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+.