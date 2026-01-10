Manchester City x Exeter: onde assistir e horário pela Copa da Inglaterra

Repórter
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07h00.
Última atualização em 10 de janeiro de 2026 às 09h07.
O Manchester City e o Exeter se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
O time comandado por Pep Guardiola vive um momento instável, com três empates consecutivos que dificultaram a briga pelo título da Premier League. Para o confronto eliminatório, Guardiola deve apostar em uma equipe alternativa, com jovens da base e atletas com menos minutos na temporada, visando preservar seus principais jogadores e evitar novas lesões.
O Exeter, que disputa a terceira divisão do futebol inglês, chega embalado com duas vitórias nos últimos três jogos. No entanto, na League One, ocupa apenas a 14ª colocação, longe da zona de acesso.
