Manchester City x Exeter: onde assistir e horário pela Copa da Inglaterra

Partida entre Manchester City x Exeter é válida pela terceira rodada da FA Cup

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07h00.

Última atualização em 10 de janeiro de 2026 às 09h07.

O Manchester City e o Exeter se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

O time comandado por Pep Guardiola vive um momento instável, com três empates consecutivos que dificultaram a briga pelo título da Premier League. Para o confronto eliminatório, Guardiola deve apostar em uma equipe alternativa, com jovens da base e atletas com menos minutos na temporada, visando preservar seus principais jogadores e evitar novas lesões.

O Exeter, que disputa a terceira divisão do futebol inglês, chega embalado com duas vitórias nos últimos três jogos. No entanto, na League One, ocupa apenas a 14ª colocação, longe da zona de acesso.

  • Provável escalação do Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké; Nico González; McAidoo, Cherki, Gray, Reigan Heskey; Mukasa. Técnico: Pep Guardiola.
  • Provável escalação do Exeter: Whitworth; Sweeney, Fitzwater, Turns; Niskanen, Doyle-Hayes, Brierley, McMillan; Cole, Aitchison; Wareham. Técnico: Gary Caldwell.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Exeter hoje pela Copa da Inglaterra?

O jogo deste sábado, 12h, entre Manchester City e Exeter terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Exeter hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+.

