Manchester City x Brighton: onde assistir e horário do jogo pela Premier League

O Manchester City e o Brighton se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

O City vem de dois empates consecutivos que complicaram a briga pela liderança da Premier League. Com 42 pontos, o time de Pep Guardiola é o vice-líder e viu o Arsenal abrir seis pontos de vantagem no topo da tabela. Além disso, os desfalques acumulados preocupam o técnico catalão: Gvardiol, Rúben Dias, Stones, Savinho, Bobb e Kovacic estão lesionados, enquanto Aït-Nouri e Marmoush estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações.

O Brighton, por sua vez, tenta reagir fora de casa após uma série de atuações irregulares. A equipe ocupa posição intermediária na tabela e busca somar pontos contra um dos favoritos ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Brighton hoje pela Premier League?

O jogo desta quarta-feira, 7, às 16h30, entre Manchester City e Brighton terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Brighton hoje?

Você pode assistir à partida ao vivo pelo Disney+, via streaming.

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Aké, O’Reilly; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gomez, Ayari; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas.

Técnico: Fabian Hürzeler.