Esporte

Manchester City x Brighton: onde assistir e horário do jogo pela Premier League

Partida entre Manchester City x Brighton é válida pela 21ª rodada da Premier League 2025/26

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h10.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Manchester City e o Brighton se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

O City vem de dois empates consecutivos que complicaram a briga pela liderança da Premier League. Com 42 pontos, o time de Pep Guardiola é o vice-líder e viu o Arsenal abrir seis pontos de vantagem no topo da tabela. Além disso, os desfalques acumulados preocupam o técnico catalão: Gvardiol, Rúben Dias, Stones, Savinho, Bobb e Kovacic estão lesionados, enquanto Aït-Nouri e Marmoush estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações.

O Brighton, por sua vez, tenta reagir fora de casa após uma série de atuações irregulares. A equipe ocupa posição intermediária na tabela e busca somar pontos contra um dos favoritos ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Brighton hoje pela Premier League?

O jogo desta quarta-feira, 7, às 16h30, entre Manchester City e Brighton terá transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Brighton hoje?

Você pode assistir à partida ao vivo pelo Disney+, via streaming.

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Aké, O’Reilly; Rodri; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gomez, Ayari; Gruda, Rutter, Mitoma; Kostoulas.
Técnico: Fabian Hürzeler.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e horário do jogo pela Supercopa da Espanha

Independente-AP x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pela Copinha

Jogos de hoje, quarta-feira, 7 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Cruzeiro x Esporte de Patos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: sem preparo, vibe coding pode ser desastroso

Carreira

Networking com propósito: o diferencial estratégico de quem executa com foco

Marketing

'O que não vai mudar é a criatividade. Todo o resto vai', diz CEO do Publicis Brasil

EXAME Agro

Com México, exportações de carne bovina do Brasil renovam recorde em 2025